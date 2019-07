Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Rangendingen besuchten das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg.

Der Rangendinger Ortsverband des Sozialverbandes VdK hatte zu einem Halbtagesausflug nach Rottenburg eingeladen. Anfangs der Woche ging es dann mit einem vollbesetzten Bus in die Bischofsstadt Rottenburg am Neckar.

Dort gab es eine Führung durch das Bischöfliche Ordinariat. Die Ausflügler wurden in der Eingangshalle von dem Architekten Theo Kurtenbach empfangen. Die Eingangshalle, ein sehr imposantes, schlicht gehaltenes Bauwerk wurde von Kurtenbach sehr gut erklärt.

Die Gruppen wurden durch den Neubau bis in den dritten Stock geführt. Von dort aus konnte die Wirkung dieses Bauwerkes richtig genossen werden. Dann ging die Führung weiter in den wunderschönen Innenhof, wo die Gruppe viele technische Informationen über den Bau erhielten. Anschließend gelangte man in den Altbau, wo viel renoviertes Inventar und auch Räume gezeigt wurden. Außerdem durfte der schönste Raum im Bischöflichen Ordinariat, der „Bischof-Sproll-Saal“, besichtigt werden.

Durch den Altbau ging die Führung weiter zur Bischof-Sproll-Gedenkstätte. Nach ausführlichen Erläuterungen durch Theo Kurtenbach nahm die interessante Führung ein Ende.

Anschließend schlenderten die Ausflügler noch durch die schöne romantische Stadt, besuchten den Dom, schlürften einen guten Kaffee oder ein leckeres Eis. Zum Abschluss kehrte man im „Rössle“ in Rangendingen ein.

Info Nächster VdK-Termin: Am kommenden Samstag, 20. Juli, wird mit Pfarrer i. R. Norbert Dilger um 18.30 Uhr eine heilige Messe für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des VdK-Ortsverbandes gefeiert. Dazu sind alle Mitglieder und Freunde eingeladen.