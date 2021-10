Bäckermeister Alfred Schweizer kann es gar nicht fassen. Vor einigen Tagen hat eine bislang unbekannte Person das Wort „Verfassungsfeind“ an eine Seite seines Hauptgeschäftes in der Bachstraße in Steinhofen geschmiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass es ihn trifft. Nur kurz davor war genau...