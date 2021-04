In dem Rangendinger Ortsteil Höfendorf geht gerade die Zerstörungswut an öffentlichen Plätzen um. Im Fokus stehen die Ortsschilder und der Kindergarten „Zwergenhäusle“. Das wurde im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Höfendorfs Bürgerhaus am Dienstagabend bekannt.

Zunächst inf...