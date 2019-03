Darüber ärgern sich alle, die gerne in schöner Umgebung unterwegs sind: Vandalen haben auf dem Märchenpfad zugeschlagen.

Traurig, aber wahr: Am Wochenende wurde festgestellt, dass ein Eingangstor und eine Infotafel des Hechinger Märchenpfades am Martinsberg oberhalb des Eisweihers umgedrückt und dadurch erheblich beschädigt worden sind. Das Eingangstor war als Rosenbogen ausgebildet, insofern ist auch die Bepflanzung in Mitleidenschaft gezogen. Verärgert ist man über die sinnlose Aktion bei der Stadtverwaltung, die den 2016 aufwändig restaurierten und neugestalteten Märchenpfad unterhält: Nicht nur, dass die zahlreichen Besucher im Moment unschön empfangen werden, die Wiederherstellung dürfte die Stadt etliche hundert Euro kosten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/9880-0 entgegen.