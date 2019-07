Gekürzt, aber trotzdem interessant und spannend: Im Fürstengarten geht es morgen los – und am Sonntag ist wieder Schluss.

Schnell durchatmen, und dann Zuversicht verbreiten: „Das wird cool und spannend werden!“ Bircan Özkan führt erstmals Regie bei „Use your summer“ und tritt damit die Nachfolge des Urgesteins Wolfgang Schmidt an. Der Sozialarbeiterin im Jugendzentrum, die zusammen mit ihrem Kollegen Marvin Lange das 2019er-Programm geplant hat, ist zwar leicht aufgeregt, aber nicht bange vor ihrer Premiere, die am morgigen Mittwochnachmittag startet. Braucht sie auch nicht. Denn das Kultur- und Sportspektakel bleibt sich ziemlich treu, hat aber auch die eine und andere neue Beigabe. Rein gar nicht gerüttelt wird am Sinn der Veranstaltung: „Use your summer“ soll die Generationen ebenso zusammenbringen wie die Einheimischen und die Zugereisten – und das, wenn’s am schönsten im ganzen Jahr ist, also unter dem freien Sommerhimmel auf der Fürstengartenwiese beim Weißen Häusle.

„Ich will, dass ,Use your summer’ nicht ausstirbt, weil Wolfgang Schmidt nicht mehr da ist“, sagt Bircan Özkan. Ihr Ziel: Die Besucherzahlen sollen gegenüber früher sogar gesteigert werden. Dabei könnte helfen, dass die Leute neugierig aufs Neue sind. Davon gibt es einiges. Die größte Veränderung freilich ist die zeitliche Halbierung: Statt zehn dauert die Veranstaltung nur noch fünf Tage. Damit wird der Beanspruchung der Macher und insbesondere deren Überstundenanfall Rechnung getragen. Bircan Özkan hat aber kein Problem damit: „Die Dauer spielt eigentlich keine Rolle.“ Total neu ist das Programmheft. Es hat ein größeres Format und ist in fröhlichem Gelb gehalten. Das Titelfoto geht direkt auf die erhofften Besucher ein: Da sind die Generationen vertreten!

Ansonsten gilt: Es gibt viel und internationale Musik, die Workshops am Nachmittag reichen vom Boccia und Dosenwerfen über Pompon-Schlüsselanhänger bis zu Henna Tattoos – und der Fußballkäfig ist selbstredend ebenfalls wieder dabei. Gesorgt ist wie immer auch für den Biergarten. Der macht täglich um 14 Uhr auf, hat dieses Jahr einen neuen Betreiber und bietet internationale Küche. Am Samstag und Sonntag kommt das Eintopfmobil aus Mariaberg hinzu. Bisschen weit weg? Nicht doch. Die Mariaberger Ausbildung & Service gemeinnützige GmbH ist schließlich Betreiberin des Hechinger Jugendzentrums in städtischem Auftrag.

Kooperationspartner sind wie jedes Use-your-summer-Jahr mit im Boot. Noch eine Premiere liefert die Hechinger Initiative Foodsharing. Die Lebensmittelretter sind an allen fünf Tagen mit einem Stand im Stadtpark präsent. Zum Programm tragen zudem bei: das Diasporahaus Bietenhausen, das Haus Nazareth, der Caritasverband Zollern und die Lebenshilfe Zollernalb.