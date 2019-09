Sie ist klein und zum Teil renovierungsbedürftig, aber dennoch ein von den Weilheimern geschätztes Kleinod: die Urbanskapelle. Am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, gab Josef Wolf, der Vorsitzende des Fördervereins Urbanskapelle Weilheim, einen Einblick in die Geschichte des Bauwerkes, das idyllisch am Rande des Kapellenbuckels beim Ortseingang von Weilheim, aus Richtung Rangendingen/Grosselfingen kommend, liegt. „Da könnte der Pfarrer fast neidisch werden ob der zahlreichen Besucher“, meinte Josef Wolf schmunzelnd bei der Begrüßung der gut drei Dutzend Besucher in dem kleinen Gotteshaus. Der Anlass des Baues, die Zeit und auch der Bauherr seien unbekannt, meinte Wolf.

Das Kleinod Weilheims

Aufgeführt wurde das Kapellengrundstück im Hagenschen Lagerbuch, einer Art Grundbuch aus dem Jahre 1544. Um 1500 wird jedoch eine „Kapelle unserer lieben Frau auf dem Berge“ bereits erwähnt. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Muttergotteskapellen identisch sind.

Und vielleicht geht die Geschichte sogar noch weiter zurück. 1375 wird eine Beginenklause erwähnt. Es ist nicht auszuschließen, dass die frommen Frauen die frühere Kapelle benutzt haben. Im 30-jährigen Kriege wurde die Kapelle vollständig zerstört und erst 80 Jahre später, 1728, wieder aufgebaut. Bei Instandsetzungsarbeiten 1935 fand man einen Stein mit der Jahreszahl „1728“.

Der Heilige Urban, Schutzpatron des Weins

Fast 150 Jahre später wurde der Turm errichtet und mit einer Glocke versehen. Diese wurde allerdings im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Da in Weilheim früher Wein angebaut wurde – gegenüber der Kapelle immer noch – wurde das kleine Kirchlein nach dem Schutzpatron des Weinbaues, dem Heiligen Urban, benannt. Als gegen 1790 der Weinbau erlosch, wurde der Name für die Kapelle jedoch beibehalten. Während seinerzeit die Straße Rangendingen-Grosselfingen gebaut wurde, kam der Erdaushub zur Kapelle und es entstand der sogenannte „Kapellenbuckel.“

Heilige und Kreuzwegstationen

Josef Wolf ging auch auf das Innere des kleinen Gotteshauses ein. Hinter dem kleinen Altar ist in der Wandmitte die um 1770 erschaffene Rosenkranzkönigin zu sehen. An ihrer linken Seite ist der heilige Urban, an ihrer rechten Seite der heilige Ulrich zu sehen. Wolf erläuterte auch weitere Figuren wie etwa den heiligen Fridolin, Abbildungen von Kreuzwegstationen und Blechtafeln mit Rosenkranzgeheimnissen.

Ein Weilheimer Baudenkmal

Seit 1875 gehört die Kapelle zur politischen Gemeinde und seit 1978 steht sie in der Liste der Baudenkmäler. Das kleine Gotteshaus, so Josef Wolf, erfahre in der Bevölkerung eine große Wertschätzung und werde gerne für ein stilles Gebet aufgesucht. Damit dies in Zukunft auch so bleibt, und man die Kapelle vielleicht auch für Messen oder kleine Trauungen nutzen könne, seien Instandsetzungen am Dach, Fundament und Turm nötig. „Wir freuen uns über jede Mitgliedschaft im Förderverein, über jede aktive Mitarbeit und über jede Spende“, betonte Wolf. Mit starkem Beifall bedankten sich die Besucher für die interessanten und kurzweiligen Informationen.

