Wie sich der Brand eines Wohnhauses in der Starzelner Simonesweg kurz vor 1 Uhr am Donnerstagmorgen entzündete, klären derzeit Experten der Polizei. Als Stadtbrandmeister Ilija Pilic und die Einsatzabteilungen Starzeln, Hausen und Killer auf der Anfahrt waren, stand der Dachstuhl in hellen Flammen...