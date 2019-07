Bei dem schweren Gewitter am Freitagabend gab es einen massiven Blitzeinschlag.

Am Ortseingang von Beuren, aus Schlatt kommend, schlug der Blitz am Freitagabend massiv in einen Baum neben der Beurener Straße ein.

Das Gewächs wurde von oben bis unten aufgeschlitzt, informierte HZ-Zeitungsleser Robert Ehmann. Die Holzsplitter lagen im Umkreis von zirka 30 Metern verteilt, bis über die Straße nach Beuren und in nächster Nähe eines Kinderspielplatzes. Verletzt wurde niemand.