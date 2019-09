Die Abrissbagger der Firma Schotter Teufel leisten ganze Arbeit. An der Haigerlocher Straße in der Hechinger Unterstadt fällt die ehemalige Textilfabrik Grotz rapide – ein Industriegebäude mit spannender Geschichte, hatten doch hier in den Jahren 1944/45 die Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg und Max von Laue an ihrem Atomprogramm gearbeitet.

Und was kommt danach?

Was kommt nach? fragen sich viele Hechinger. Die HZ erfuhr: Am Ende könnte dort ein Edeka-Lebensmittelmarkt stehen. Pläne für einen solchen Markt, 1600 Quadratmeter groß, hatte der Unternehmer Franz X. Bumiller schon 2013 geschmiedet. Damals war der Investor jedoch noch ausgebremst worden. Stadt, Regionalverband und Regierungspräsidium hatten es für notwendig erachtet, den gesamten Bereich durch einen Bebauungsplan neu zu ordnen. Parallel dazu sollte ein Gutachten die Auswirkungen eines neuen Lebensmittelmarktes auf die bestehende Geschäftswelt darstellen. Der demnächst vollzogene Abriss der Brache deutet darauf hin, dass jetzt wieder Bewegung in das Thema kommt.

Das könnte dich auch interessieren: