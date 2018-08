Hechingen Unsicherheit ist das neue VHS-Thema

Frischer Wind nach erster Sanierung

Hereinspaziert! Die Hechinger VHS zeigt nach dem ersten Sanierungsabschnitt im Domizil in der Münzgasse ihr frisches Gesicht. Dazu gibt es am Samstag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr einen „Tag der offenen Tür“. Es gibt neue Kursangebote und viele Aktionen: Sprachencafé, Tanzperformance, Schnupperkurse, live Skizzieren und die bewährte Kursberatung. Für die Bewirtung sorgt die Hechinger Narrhalla in ihrer Zunftstube. die kann den ganzen Nachmittag über besichtigt werden. Mit einem Infostand vertreten ist bei dem Aktionstag außedem die Nabu-Gruppe Hechingen.

Auftakt mit Tanz Los geht das Programm mit einer Tanzperformance von Katerina Grill, Dozentin Orientalischer Tanz. Thiemo Kahn, Dozent Tango Argentino, steuert ebenfalls eine Vorführung bei. Dazwischen spricht Bürgermeister Philipp Hahn zur Begrüßung. Die Startschuss läuft ab auf dem Sonnenplatz im Eingangsbereich, und bei Regen in Raum 201 (2. Obergeschoss).

Gestalten bis Karriere Von 15 bis 18 Uhr stehen die digitale Fotografie im Mittelpunkt bei Dozent Thomas Lakay und den VHS-Blitzbändigern (Raum 103, 1. Obergeschoss). Ab 15.30 Uhr ist im ganzen Haus Live-Skizzieren angesagt mit Ava Smitmans, der Dozentin Kunst. Die Sprachen und die Beratung zu den Sprachkursen nehmen breiten Raum ein beim Tag der offenen Tür. Informiert wird am 22. September über Italienisch, Spanisch und Englisch. Außerdem gibt es eine Integrationskursberatung. Beim Bereich Gesundheit stehen an: Kurz-Workshops Aqua-Zumba und Aqua-Fitness mit Andreas Brunner und Anja Blickle. In der VHS-Sparte Beruf und Karriere. kann man in der Zeit von 15 bis 18 Uhr eine Farbtypanalyse machen lassen bei Thea Pfeiffer, Dozentin Körper und Stil (Teeküche, 1. Obergeschoss). Hinzu kommen die EDV-Kursberatung durch Klaus Ferstl (Raum 109, 1. Obergeschoss) und die Senioren-Medienmentoren (Raum 110, 1. Obertgeschoss).