Kurz vor 14 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Sattelzug in Richtung von Hermannsdorf nach Burladingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Gefährt aufs unbefestigte Bankett. Anschließend rutschte der Sattelzug einen Hang hinunter und kippte dabei auf die Beifahrerseite.

Der 53-jährige Fahrer konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus der Fahrerkabine befreien. Er blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur genaueren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei ersten Schätzungen zufolge auf 40 000 Euro. Die aufwändige Bergung der Zugmaschine samt Anhänger, zu der wohl ein Kran angefordert werden muss, dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Um 16.30 Uhr dauerte die Bergung noch an.