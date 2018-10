Hechingen Unfall bei Stein: Drei Männer schwer verletzt

Hechingen/Stein / HZ

Ein schwerer Unfall passierte am Freitagabend auf der L 410 bei Stein.

Bei einem Vekehrsunfall auf der Landstraße 410 zwischen Hechingen und Rangendingen sind am Freitagabend gegen 21.30 Uhr drei junge Männer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 20-Jähriger zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einem 18-jährigen Beifahrer mit seinem Peugeot die Römerstraße von Stein kommend. Er wollte nach links in die L 410 in Richtung Rangendingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Rangendingen kommenden, 21-jährigen Seat-Fahrers. Alle drei jungen Männer erlitten durch den Zusammenprall schwere Verletzungen. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in das Zollernalb Klinikum nach Balingen gebracht.

Die Feuerwehren Hechingen und Stein waren mit 19 Wehrleuten und vier Fahrzeugen im Einsatz. Sie leuchteten die Unfallstelle aus und halfen, eine halbseitige Umfahrung der Unfallstelle einzurichten. Es dauerte bis gegen Mitternacht, bis die Straße wieder komplett freigegeben werden konnte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: 11 000 Euro.