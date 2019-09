Der aus Haigerloch stammende, 40 Jahre alte Fahrer einer Honda fuhr am Sonntagmorgen nach 11 Uhr von Haigerloch nach Rangendingen. Kurz nach der Zugunterführung, geriet seine Maschine aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern – wobei die Polizei eine überhöhte Geschwindigkeit ausschließt. Der Fahrer versuchte einem Aufprall oder Sturz dadurch zu entgehen, indem er von der Maschine sprang. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich.

Das unbemannte Motorrad setzte seine Fahrt noch kurz fort, ehe es mit einem Opel Mokka kollidierte, in dem mehrere Personen saßen. Bei dem Aufprall wurde die Honda regelrecht zerfetzt, was übrig blieb, landete in einem Acker. Auch das Auto wurde entsprechend schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Motorradfahrer umgehend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, kamen die Autoinsassen mit dem Schrecken davon. Dass ihnen nichts Schlimmeres passiert ist, dürfte der Fahrer als Geburtstagsgeschenk betrachtet haben. Der Mann aus Erlaheim feierte nämlich am Sonntag seinen 60. Die anderen Insassen waren seine Gäste.

Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. ks