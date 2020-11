Flieger, grüß mir die Sonne – oder handelt es sich auf dem Foto um einen Triebwerkbrand? Kondensstreifen sind ja in der Regel weiß, hier aber quoll schwarzer Rauch aus einem Flugkörper.

Standort Hörschwager Steige

Die Aufnahme entstand am vergangenen Freitag gegen 16.45 Uhr auf der Burladinger Alb an der Hörschwager Steige nach Trochtelfingen. Geschossen hat das Foto unser Steinlach-Korrespondent Jürgen Meyer. Das Flugzeug, um ein solches schien es sich mutmaßlich zunächst zu handeln, war in Richtung Südwest unterwegs. Also in die Schweiz.

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide konnte jedoch keine Auskunft geben, man habe „keine Kenntnis über einen Vorfall“, hieß es auf Nachfrage. Auch sonst wurde von einem Unglück, Notfall oder gar einem Absturz an dem Tag nichts bekannt. Man hätte spätestens in den nationalen und internationalen Abendnachrichten davon erfahren.

Ein Komet? Darauf wären die Astronomen schon im Vorfeld aufmerksam geworden. Ein Meteorit? Auch den hätten Teleskope registriert Außerirdische? In aller Regel werden die nur über und in den USA gesichtet.

Schweizer tippen auf Trägerrakete

Wiederum von der Schweizer Flugsicherunge kam allerdings der Tipp, es könne sich „eventuell um die Trägerrakete von Falcon 9 von SpaceX handeln, die auf dem Rückweg durch die Atmosphäre zum Schiff“ sei.

Erklärung: Die Falcon 9 ist eine zweistufige US-amerikanischen Trägerrakete, die von dem Raumfahrtunternehmen SpaceX für orbitale Nutzlasten von bis zu 23 Tonnen entwickelt wurde und eingesetzt wird.

Im Rahmen des CRS-Programms, Commercial Resupply Services, der NASA wird die Rakete in Verbindung mit dem Dragon-Raumschiff zur Versorgung der Internationalen Raumstation ISS verwendet. Hauptsächlich wird sie aber für den Start von Satelliten eingesetzt. Der erste Start einer Dragon fand im Juni 2010 statt. Im Mai 2020 erfolgte mit der Crew-Dragon-Kapsel der erste Einsatz mit Astronauten zur ISS.

Unterwegs ins Weltall

Am 30. Mai diesen Jahres wurden mit der Rakete zwei Astronauten in einer Crew-Dragon-Kapsel vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur ISS transportiert. Dies war die erste bemannte Weltraummission der USA seit dem Space-Shuttle-Programm.

Eine Anfrage an die deutsche Bundes-Luftfahrtbehörde ist ergangen, die Antwort steht noch aus. Es ist also weiterhin nicht klar, um was für einen Flugkörper oder um was für eine Himmelserscheinung es sich handelt. Falls es sich herausstellen sollte, wird die HZ auch der Schweizer Flugsicherung Bescheid geben. Denn die interessiert sich ebenfalls für die Antwort.

Wer sonst etwas zur Aufklärung beitragen kann, ist herzlich eingeladen, sich bei der HZ zu melden: hoz.redaktion@swp.de

