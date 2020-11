Ein beängstigendes Schauspiel war am späten Freitagnachmittag über der Burladinger Alb am Abendhimmel zu beobachten: In großer Höhe flog gegen 16.30 Uhr ein Flugkörper in südwestlicher Richtung. Die Kondensstreifen waren aber nicht, wie es von Flugzeugen, die in über acht Kilometer Höhe fl...