Mehr als 200 Wahlhelfer haben bei den jüngsten Kommunalwahlen in der Hechinger Stadthalle "Museum" die Stimmzettel der Gemeinderatswahl und der Ortschaftsratswahl ausgezählt. In Baden-Württemberg ist es ein hoch kompliziertes Verfahren – für die Wähler und die Wahlhelfer. In Hechingen soll es 2024 einfacher werden – ohne die Unechte Teilortswahl! © Foto: Hardy Kromer