Seit Montag dieser Woche ist die Balinger Unternehmensgruppe Straßen- und Tiefbau Stumpp mit großem Gerät im Einsatz: An der Einmündung der Straße nach Beuren in die B 32 am Ortsausgang Schlatt in Richtung Hechingen wird gebaggert und gegraben. Die Folgen sind noch erträglich: Zunächst ...