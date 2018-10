Hechingen Und Hechingen glänzt doch!

Hechingen / Sabine Hegele

Die Wirtinnen Sandy Hirlinger, Pe Gantenbein-Mayer und Nathalie Seeger sorgen für ein Hechinger „Lichterglänzle“.

Aus der Zeitung haben die Hechinger Wirtinnen Pe Gantenbein-Mayer, Sandy Hirlinger und Nathalie Seeger Ende September erfahren, dass es in der Zollernstadt dieses Jahr keinen Lichterglanz geben wird (die HZ titelte: „Zwangspause für den Lichterglanz in diesem Jahr“). Sie konnten es nicht glauben – und wollten es ebenso wenig hinnehmen. Schnell war für die drei Frauen klar: „Dann stellen wir eben ein ,Lichterglänzle’ auf die Beine.“

Es folgte ein Türklinkenputzen – und das mit durchaus durchschlagendem Erfolg. So wie die Fecker-Wirtinnen die Band „Together Again“ um Rainer Schneider bereits im vergangenen Jahr für diesen November gebucht und die Chefin aus der Bar Central den DJ Paddy längst für den Lichterglanz 2018 verpflichtet hatte(n), so hat beispielsweise auch die Einzelhändlerin Romana Hentsch schon vor Monaten ein großes Käserad fürs jährliche Raclette zum Lichterglanz bestellt.

Will heißen: Feinkost Hentsch ist ebenso dabei beim „Lichterglänzle“ wie der Schwarzbrenner, das Schuhhaus Weith (das in Aussicht gestellt hat, die Staig ein bisschen zu illuminieren), Optik Bidlingmaier und der Juwelier Bidlingmaier, Optik Schlay und die Zigarrenkiste, die Modegeschäfte Frauenzimmer, Point und Outfit, die Strumpfboutique, Schuh Schoy, die Zoller-Parfümerie und die Nachtschwärmer. Der Glufamichel und EP Lohmüller halten sich ihre Teilnahme noch offen; Erhart Gartenmöbel und das Blumenfachgeschäft Rosenrot heißen ihre Kunden am 24. November auf jeden Fall willkommen.Wie darf man sich das „Lichterglänzle“ vorstellen? Natürlich nicht mit den bekannt großen (und teuren) Lichtinstallationen – dafür mit vielen kleinen Lichtern. Es bleibe jedem selbst überlassen, wie er sich und seine Angebote wirkungsvoll präsentiert, sagen die drei Wirtinnen. Wichtig sei einzig, dass eine inzwischen so etablierte Veranstaltung wie der Hechinger Lichterglanz nicht einfach ausfällt. Das aus der Zeitung zu erfahren, habe bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Empörung und Unverständnis gesorgt.

Und aus ihrer Erfahrung als Geschäftsfrauen wissen Nathalie Seeger, Sandy Hirlinger und Pe Gantenbein-Mayer: „Wenn du den Leuten nichts bietest, kommen sie auch nicht.“ Der Lichterglanz sei da in den Vergangenheit eine gute Werbung für den Hechinger Einzelhandel und die Kneipen sowie für die Stadt insgesamt gewesen. Noch dazu an einem weihnachtsmarktfreien Novembertag.

Bei der Stadt Hechingen hat die geballte Hechinger Frauenpower ihr Vorhaben bereits angemeldet und ist auf positive Resonanz gestoßen. Ebenso positiv reagiert – und seine Unterstützung angeboten – habe Martin Keidel, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins (der dem Gemeinderat im September die Lichterglanz-Zwangspause unterbreitet hatte).

Die Weichen für die „Leuchtete“ sind also gestellt, die Hechinger müssen nicht länger enttäuscht sein. Dafür erhofft sich Sandy Hirlinger von ihnen, dass sie sich auch vom „Lichterglänzle“ verzaubern lassen. Erst beschweren und dann nicht kommen, das gehe gar nicht!