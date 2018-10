Hechingen Und Apollo wartet weiter

Solidarität: Jana Li Veselt (links) und Sarah Oberger vom Hechinger Tattoo-Studio „Nachtschwärmer“ sagten Martin Tolgar Klein im Ringen um die Herausgabe seines Boxers Apollo ebenso ihre Unterstützung zu, wie der Dokumentarfilmer Hans-Peter „Phil“ Maute (rechts). Das Foto entstand am Donnerstag, einen Tag nachdem Klein für kurze Zeit in Erzwingungshaft saß und Apollo ins Tierheim gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Lage noch unübersichtlich, inzwischen hat die Stadt dem Hundebesitzer ein Angebot unterbreitet. Die beiden Tätowiererinnen wollen nun abwarten. Sie meinen, für Apollo wäre es das beste, wenn der Kompromiss zustande kommt. © Foto: Matthias Badura

Hechingen / Von Matthias Badura

Martin Tolgar Klein widersetzt sich weiter der Leinenpflicht. Deshalb schmort Boxer-Hund Apollo immer noch im Tierheim.

Boxer Apollo blickt weiter durch die Gitter des Kreis-Tierheims in Tailfingen, während sein Herrchen Martin Tolgar Klein am Donnerstag und am Freitag alle Hebel in Bewegung setzte, ihn frei zu bekommen. Vergeblich.

Eine Chance hat ihm die Stadt Hechingen inzwischen jedoch eröffnet. Die von Bürgermeister Philipp Hahn am Donnerstag gegenüber der HZ in Aussicht gestellte Absichtserklärung wurde Klein vorgelegt, als er gestern nochmals im Rathaus vorsprach. In dieser Erklärung soll er sich verpflichten, seinen Hund künftig anzuleinen.

Wortwörtlich heißt es: „Ich versichere, dass ich mich an die (...) festgelegte Leinenpflicht im Innenbereich halten werde. Ich werde meinen Hund außerhalb meines eingefriedeten Wohnbereichs stets an der Leine führen. Ich bin mir im Klaren, dass eine Missachtung dieser Leinenpflicht die Einleitung eines Verfahrens zur Untersagung der Hundehaltung sowie zur Beschlagnahme und Einziehung meines Hundes zur Folge hat.“

Noch keine Unterschrift

Unterschrieben hat Klein das Papier nicht. Er steht auf dem Standpunkt, man dürfe ihm nicht einfach seinen Hund wegnehmen, das sei gesetzlos. Dass man Apollo im Tierheim unterbringt, solange er als Besitzer wegen nicht gezahlter Geldbußen in Erzwingungshaft bleiben muss – das ist für Klein gerade noch nachvollziehbar. Apollo müsse ja irgendwo bleiben, solange er selbst eingesperrt sei und sich nicht um ihn kümmern könne. Aber er sei ja nach wenigen Stunden ausgelöst worden und habe die Haftanstalt wieder verlassen können, jetzt müsse man ihm seinen Hund aushändigen, meint und fordert Klein.

Und gar kein Verständnis bringt er nach wie vor dafür auf, dass er Apollo an die Leine nehmen soll. Wie in der HZ berichtet, schickte ihm die Stadt deswegen über Monate hinweg mehrere Bußgeldbescheide. Weil der Frührentner, der von einem minimalen Einkommen lebt, aber nicht bezahlte, entschloss sich die Verwaltung, Klein per Staatsanwalt mit Gefängnis zu drohen. Zwei Termine, an denen er seine Haft freiwillig im Hechinger Knast antreten sollte, ließ der Schuldner verstreichen. So kam es im nächsten Schritt zu dem Polizeieinsatz vom Mittwoch – der den Schilderungen zufolge in einer Härte erfolgte, die womöglich nicht notwendig gewesen wäre.

Die Geister scheiden sich

In der Stadt scheiden sich die Geister, im Internet toben die Meinungen und Kommentare. Eine Front von Unterstützern hat sich um den Hechinger geschart. Viele Menschen sind der Ansicht, das harsche Vorgehen der Stadt und der Polizei gegen den harmlosen Hundebesitzer und Freigeist wäre nicht nötig gewesen. Andere meinen, auch Martin Tolgar Klein habe sich an die Gesetze zu halten, die für alle gelten. Das Problem wäre doch ganz einfach zu lösen, indem er seinen Apollo an die Leine nimmt.

Teresa Welte wollte helfen

Zu den Vertretern dieser Ansicht gehört auch Teresa Welte, die am Klein am Mittwoch ausgelöst hatte. Sie will nicht falsch verstanden werden: „Er hat aus dem Gefängnis heraus bei mir angerufen und um Hilfe gebeten. Und wenn mich jemand um Hilfe fragt, dann tue ich das.“ Sie habe damit nicht ermöglichen wollen, dass Klein, der oft in ihrer Buchhandlung vorbei schaut, seinen Boxer weiterhin ohne Leine durch die Stadt führt. Sie würde es vielmehr begrüßen, wenn er Apollo anleint: „Aus Respekt vor seinen Mitmenschen, aber auch aus Respekt vor seinem Hund“ – der ja ohne Leine dauernd angepöbelt werde und der bei Menschen, die nun einmal keine Hunde mögen, Furcht verbreitet. Sie selber führe ihren Hund ja auch an der Leine.

Bürgermeister Philipp Hahn, mit dem die HZ gestern ebenfalls sprach, sagte, Klein solle die ihm vorgelegte Erklärung einfach unterschreiben, dann sei die Sache aus der Welt. Man verlange von ihm doch nicht mehr, als sich an Recht und Gesetz zu halten. In Hahns Augen im Grunde banal: „Das ist, als ob jemand unterschreiben soll, dass er nicht über rote Ampeln fährt.“

Ihm mache die ganze Geschichte „auch keinen Spaß“, und über die Kommentare im Internet sei er schon einigermaßen erstaunt, wenn nicht gar erschüttert, so das Stadtoberhaupt. „Da wird mir zum Beispiel vorgeworfen, ich sei so herzlos weil ich keine Kinder habe, und ich würde keine Tiere mögen. Dabei bin ich Mitglied im Förderverein der Wilhelma und Vater.“

Er hoffe, so Hahn, dass Klein die Brücke beschreitet, die die Stadt ihm gebaut habe.