Fasnet for Future: Einen komplett CO 2 -neutralen Umzug präsentierte der Narrenverein Gruol bei herrlichem Wetter den vielen hundert Besuchern am Rosenmontag.

Stargast war die junge schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, alias Martin Flaiz, die mit dem Fahrrad vorfuhr. Moderator und Ortsvorsteher Rainer Schullian stand mitten in der Menge, als das prominente Mädchen heranradelte. 3000 Kilometer über Neckar und Stunzach habe sie zurückgelegt, um in Gruol dabei sein zu können.

Gruoler Vereine stark vertreten

Dann ging es auch schon los mit einem der schönsten und größten Fasnetsumzüge im Zollernalbkreis. Über 60 Gruppen und Musikkapellen tanzten fröhlich durch die von hunderten Zuschauern dicht gesäumte Ortsmitte.

Traditionell stark vertreten in Gruol sind nicht nur die heimischen Gruppen und Vereine, die sich als Märchengestalten, Amish-People, Eskimos, Pinguine und sogar als Kaugummikasten präsentierten. Auch auswärtige Gäste sind in Gruol immer zahlreich mit von der Partie.

Gäste aus Bad Saulgau

Aus fast allen Haigerlocher Stadtteilen kamen die Narren nach Gruol. Ebenso sah man viele närrische Gäste aus Geislingen, Binsdorf, Heiligenzimmern, Sulz, Rohrdorf, Erlaheim, Isingen, Frommern, Balingen, Weilstetten, Bad Saulgau, Leidringen, Ostdorf, Eutingen, Wessingen, Steinhofen, Thanheim, Grosselfingen, Hechingen, Hirrlingen und Rangendingen.