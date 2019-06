Bürgermeister Philipp Hahn machte im Hechinger Gemeinderat die Position der Stadt in Sachen Kamelhof-Umzug klar.

Die HZ-Schlagzeile vom Dienstag, wonach der Hechinger Kamelhofbetreiber Rolf Müller mit einem Umzug auf den Lindich liebäugelt, hat in Teilen der Bevölkerung offenbar Besorgnis ausgelöst. SPD-Stadtrat Manfred Bensch fragte im Gemeinderat nach, was da dran sei. Bürgermeister Philipp Hahn sagte, dass Landrat Pauli und er zwar bemüht seien, „so eine Attraktion in der Raumschaft zu halten“. Der Lindich scheidet da aber eher aus. „Für Kamelhaltung auf dem Lindich müsste man den Bebauungsplan ändern“, betonte Hahn. Und ein Wille dazu sei im Gemeinderat nicht erkennbar. Also: „Keine Sorge, dass da mittelfristig Kamele oder Lamas aufschlagen.“