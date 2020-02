Das Warten hat ein Ende, das Warten der Weilheimer auf Freund Adebar. Wäre er nicht gekommen, hätten die Bewohner der Teilgemeinde aber nicht auf die Störche verzichten müssen. Sie tauchen nämlich in anderer Form auf einem Zugwagen und dem dazu gehörenden Anhänger auf. Dort thronen die Holz-Adebars mitsamt drei Jungen. Am Rosenmontag wird sich das Zügle samt den Langschnäblern durch Weilheim bewegen und die Bevölkerung mit Essen und Getränken versorgen.

Die prima Idee zu dieser Aktion hatte Volker Beck, der sich schon seit Jahren sehr stark im sozialen Bereich engagiert, wie etwa beim Verein Kinder brauchen Frieden. So werden auch in diesem Jahr alle Einnahmen ausnahmslos einem guten Zweck zugeführt. Dafür hat gut ein Dutzend Mitstreiter, nahezu alles Weilheimer, einen Teil der Freizeit geopfert und ein Zuggefährt und einen Anhänger entsprechend hergerichtet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Auftakt mit Weißwurstfrühstück

Um 9.30 Uhr am Rosenmontag trifft man sich bei Volker Beck in der Kapellenstraße 9/1 zum Weißwurstfrühstück. Wer daran teilnehmen möchte, der sollte sich aber anmelden unter Telefon 0172/9400883. Bisher gibt es für die Versorger im Ort schon einige fixe Anlaufstellen, aber weitere Anmeldungen werden gerne noch angenommen. Zwischen 12 und 13 Uhr steht das kleine Gespann vor dem alten Schulhaus. Angeboten werden Rote, scharfe Lumpenwürste und diverse Getränke. Der Abschluss der Tour durch Weilheim wird in der Halle von Elektrotechniker Peter Drexler sein.

