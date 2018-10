Rottenburg Umleitung in Richtung Rottenburg

Rottenburg / hz

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert derzeit die Fahrbahndecke auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in Fahrtrichtung Singen auf einer Streckenlänge von rund sechs Kilometern. Die erste Bauphase ist abgeschlossen. Diese umfasste Arbeiten an den neuen Entwässerungseinrichtungen am rechten Fahrbahnrand und den Asphalteinbau auf der Standspur und einem Teil der rechten Fahrspur. Ab Donnerstag, 25. Oktober, werden die Betonschutzwände zur Absicherung des Baufeldes auf den neuen Asphalt umgesetzt, so dass ab Samstag, 27. Oktober, der Verkehr auf der rechten Fahrspur der A81 bereits über die neue Fahrbahn rollen kann. Während dieser Arbeiten an den Betonschutzwänden muss die rechte Fahrspur der A81 gesperrt werden. Der gesamte Verkehr in Fahrtrichtung Singen muss in zwei Nächten die übergeleitete Fahrspur verwenden. Die Sperrung findet zwischen Donnerstag, 25. Oktober, und Samstag, 27. Oktober, jeweils zwischen 20 und 6 Uhr, statt. Außerhalb dieser Umbauzeiten und nach dem Umbau der Verkehrsführung stehen wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Während des Umbaus ist zum Schutz der Arbeitskräfte außerdem die Ausfahrtsrampe der Anschlussstelle Rottenburg in Fahrtrichtung Singen nicht anfahrbar. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U 38 in Richtung Rottenburg umgeleitet.