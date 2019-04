Mit dabei bei der Übungsfirmenmesse: „Tri Style GmbH“ und „OG Möbelhaus“ aus der Kaufmännischen Schule Hechingen.

Ganz viel Dank stand am Anfang der Übungsfirmenmesse in der Hechinger Stadthalle. Guido Bloszyk vom Regierungspräsidium Tübingen würdigte die Arbeit der Organisatoren der Veranstaltung, die am Dienstag zum 15. Mal in Hechingen stattfand – bevor er die Gelegenheit nutzte, selbst die verschiedenen Stände zu besuchen und mit seiner Messekarte einzukaufen. Diese kostet 50 Cent und fungiert als eine Art Kreditkarte ohne Limit. „Beteiligt haben sich 23 Stände à 25 Schüler, das sind also zirka 650 Schüler“, erklärte Annika Bock, die Organisatorin. Die Übungsfirmen kommen allesamt von beruflichen Schulen aus dem Regierungsbezirk Tübingen.

Den ganzen Tag lang fanden zudem Workshops statt, die von den Übungsfirmen veranstaltet wurden. „Die Themen konnten sie sich selbst aussuchen und darüber referieren“, so Annika Bock. „Die Kaufmännische Schule Hechingen hat den Übungsfirmen den Platz im ,Museum’ kostenlos zur Verfügung gestellt“, sagte sie, bevor sie ihren Dank an Dr. Roland Plehn, den Schulleiter der Kaufmännischen Schule, und Philipp Hahn, den Hechinger Bürgermeister, ausrichtete.

Bei der jährlich stattfindenden Messe geht es darum, Produkte anzubieten und fiktiv zu verkaufen, um mit dem Gewinn wieder einkaufen zu gehen – ganz wie in einem normalen Wirtschaftskreislauf. „Es geht darum, das Gelernte aus dem Fach BWL (Betriebswirtschaftslehre) in die Praxis umzusetzen. So gibt es auch bei uns Reklamationen, Skonto und eine Steuer, die man beachten muss“, so die Organisatorin.

Seit diesem Jahr gibt es die neu gegründete Übungsfirma „OG Möbelhaus“ der Kaufmännischen Schule Hechingen. Diese arbeitet mit der Balinger Firma Möbel Rogg zusammen. Die Schüler verkaufen Bürobedarf und Haushaltsgegenstände, wobei das meistgefragte Produkt der Sitzsack „Rakki“ für 39,90 Euro ist.

Die zweite Übungsfirma der Kaufmännischen Schule Hechingen nennt sich „Tri Style GmbH“. Diese arbeitet mit Trigema zusammen. Das Burladinger Textilunternehmen ist schon seit 15 Jahren Partner der Schule. Verkauft wird Sport- und Freizeitkleidung, die zu 100 Prozent aus Baumwolle hergestellt ist. Die Kleidung erfüllt den Oeko-Tex Standard 1000, und die Arbeiter „arbeiten unter fairen Bedingungen mit fairen Löhnen“, betont eine Schülerin der Übungsfirma. Im Sortiment gibt es zum Beispiel Sweatshirts aus Silberfaser, die beim Schwitzen unangenehme Gerüche verhindert und Bakterien keine Chance lässt. Außerdem gibt es ein türkisfarbenes Shirt im Sortiment, das mit echten Swarovski-Steinen verziert ist.

Dirk Bantleon, Bereichsleiter und Oberstudienrat an der Kaufmännischen Schule, erklärte zum Sinne der Übungsfirmen, dass immer mehr Unternehmen Wert darauf legen, dass auch die Praxis vermittelt wird. „Es waren auch schon Personaler im Unterricht, und das Feedback der Unternehmen ist auch immer spannend“, so Bantleon.