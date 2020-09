Einen recht ungewöhnlichen Urlaub machen zurzeit die beiden Tübingerinnen Katleen Bever und Angelika Sepp. Die beiden besitzen am Rand der Unistadt einen kleinen Bauernhof, von dem sie vor einigen Tagen zu Fuß in Richtung Donau gestartet sind. Das an sich wäre noch nicht ungewöhnlich – wenn die beiden Frauen nicht ganz außergewöhnliche Begleiter an ihrer Seite hätten: den siebenjährigen Bullen Mokka, immerhin 1000 Kilogramm schwer, und die 14 Jahre alte Kuh Alma.

Vierbeiner bestimmen das Tempo

Die Reiseutensilien der ungewöhnlichen Wandergruppe werden von den beiden Tieren auf speziell gefertigten Tragegestellen transportiert. Je nach Lust und Laune der Tiere, legen Katleen Bever und Angelika Sepp mit ihren vierbeinigen Begleitern täglich zwischen vier und 16 Kilometern zurück.

Asyl in Hausen gefunden

Wegen der schlechten Witterung kam es am Wochenende zu einem Halt in Hausen. Sehr glücklich und dankbar waren die beiden Wanderinnen, dass ihnen von der Familie des Bio-Bauernhof Riehle Asyl gewährt wurde. Am Montagmorgen setzte das Quartett nach dem Frühstück seinen Weg Richtung Donau fort.

Am 13. September wollen Katleen Bever, Angelka Sepp, Mokka und Alma wieder zuhause sein.