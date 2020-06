„In Burladingen hat die moderne Arbeitswelt noch nicht Einzug gehalten“, resümiert „Focus online“ nach einem Interview mit Trigema-Chef Wolfgang Grupp zum Thema Wandel der Unternehmenskultur, das in der Corona-Zeit sehr aktuell geworden ist. Grupp macht indes klar, das er dem Wandel skeptisch gegenübersteht.

Freie Zeiteinteilung? „Das gibt es bei Trigema nicht“

Freie Zeiteinteilung? „Das gibt es bei Trigema nicht“, lässt der Textilunternehmer sich zitieren. Und warum? „Ich brauche meine Mitarbeiter konstant; auch die Duz-Kultur kennen wir nicht. Ich begegne meinen Mitarbeitern respektvoll, dazu gehört für mich auch die persönliche Ansprache. Nur dann kann ich im Gegenzug auch Anstand und Leistung erwarten.“ Freie Zeiteinteilung, so Grupp weiter, „hieße ja, das ich meinen Mitarbeitern suggeriere, dass das Privatleben an erster Stelle steht und die Arbeit Nebensache ist. (...) Ich sage ja auch nicht, dass meine Hobbys an erster Stelle stehen.

Der Chef nur zwei Stunden am Tag da? Nicht mit Grupp

Auch von reduzierter Führung hält Wolfgang Grupp erwartungsgemäß nichts. Nur zwei Stunden am Tag präsent sein – das kommt für den Trigema-Chef nicht in Frage. Der Burladinger wörtlich: „Ich bin sieben Tage die Woche erreichbar und somit präsent.“ Wenn im Unternehmen ein Problem auftauche, sei er für seine Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar: „Niemand, der mich mit einem geschäftlichen Anliegen anruft, stört mich.“

Überstunden aus Freude an der Arbeit

Grupp weiter: „Auch meine Angestellten machen freiwillig Überstunden – weil sie Freude an der Arbeit haben.“

Präsenz und ein konstantes Feedback sind aus Grupps Sicht auch deshalb unverzichtbar, weil es zu seinem Selbstverständnis als Chef gerhört, dass er alles über sein Geschäft weiß: „Würden Sie mit mir durch meine Firma gehen und eine Frage stellen, die ich Ihnen nicht beantworten könnte, dann müsste ich Ihnen die Firma schenken. Ich muss über alles informiert sein - nur dann kann ich reagieren, handeln und Entscheidungen treffen. Entscheidungen übrigens, für die ich mit meinem Privatvermögen geradestehe.“

„Wer ein großes Problem hat, ist ein Versager“

Allen Unternehmerkollegen, die ein großes Problem haben, lässt Wolfgang Grupp „einen schönen Gruß“ ausrichten: „Wer ein großes Problem hat, ist ein Versager. Denn jedes große Problem war einmal klein; hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes.“

Auch interessant: