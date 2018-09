Hechingen Treffsicher in Stein: AH und Treff

Eine sportliche Gemeinschaft: Die Teilnehmer des Elfmeterturniers hatten beim Herbstfest des TSV Stein auch bei der Neuauflage in diesem Jahr jede Menge Spaß. Die Dorfmeisterschaft holten sich am Ende die AH und der Treff. © Foto: Diana Maute

Stein / Diana Maute

Das runde Leder muss ins Eckige – das gilt bei allen Fußballspielen, von den Bambini bis zur AH. Beim Herbstfest des TSV Stein bemühten sich nicht nur erfahrene Kicker, den Ball möglichst elegant im Tor zu versenken. Auch solche, die ansonsten weniger mit Fußball am Hut haben, schnürten die Sportschuhe und stürzten sich beim beliebten Elfmeterturnier ins Duell mit dem Torwart.

Zunächst gab es aber eine interessante Fußballpartie zu verfolgen. Eingeläutet wurde das von herrlichem Wetter verwöhnte Herbstfest nämlich mit der A-Jugend-Partie des TSV Stein gegen den SV Burladingen, die am Samstagnachmittag angepfiffen wurde. Danach war Geselligkeit Trumpf, als das Elfmeterturnier auf dem Programm stand. Insgesamt 16 Mannschaften traten dabei in drei Gruppen gegeneinander an. Eine Zahl, die umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass sich an dem sportlichen Turnier, das jedes Jahr stattfindet, ausschließlich Vereine und Einwohner aus Stein beteiligen dürfen. Dies wird von den Organisatoren ganz bewusst so gestaltet, um den Zusammenhalt im Ort zu stärken und eine echte „Dorfmeisterschaft“ ausspielen zu können.

„Die Resonanz ist immer sehr gut und ist diesmal sogar eher noch gestiegen“, freute sich Marcel Oesterle, der das Elfmeterturnier moderierte. Egal ob Volltreffer, Knapp-daneben-Schüsse oder Glanzparaden der Torhüter: Die Kommentare dazu sorgten beim Publikum, das den sportlichen Wettkampf gebannt verfolgte, für beste Unterhaltung.

Da neben zwölf Herren- auch mehrere Damen- und gemischte Teams antraten, wurden die Regeln so angepasst, dass alle eine reelle Siegchance hatten. Immer dann, wenn eine Frau im Tor stand, waren die Männer verpflichtet, mit dem schwächeren Fuß zu schießen. Trat eine Frau gegen einen Mann im Tor an, durfte sie ihr Glück vom Neunmeterpunkt aus versuchen.

Resultat dieses ausgeklügelten Turnierreglements waren faire Duelle, bei denen neben allem sportlichen Ehrgeiz vor allem eines zählte: das Vergnügen. Die spannenden Finals, in denen die besten Mannschaften angefeuert von einem großen Publikum gegeneinander antraten, wurden am Abend unter Flutlicht ausgetragen. Als Sieger der Dorfmeisterschaft 2018 standen am Ende das Team der AH und das gemischte Team des Treff fest, die sich über ein Preisgeld und einen Pokal freuen durften. Die weiteren Teilnehmer des Turniers waren die Mannschaften Jungstars, El Kanistros, Team Platin, Fanclub, Jugendtrainer A-Jugend, Supernasen, Feuerwehr, Jugendtrainer, Sportheim 05 sowie das Team B6. In der Damen- und Gemischtgruppe traten außerdem noch die Teams Gymnastik 1 und 2, die Narrenzunft und die Mannschaft Villa rustica an.

Nach einem geselligen Samstagabend fand das Herbstfest am Sonntag mit einem Bambini- und F-Jugend-Spieltag, bei dem die jüngsten Kicker ihren großen Auftritt hatten, seine Fortsetzung. Mit einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen war für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.

Da das Rundenspiel der Aktiven des TSV Stein, das für Sonntagnachmittag angesetzt war, wegen der Absage des Gegners ausfiel, organisierten die Veranstalter kurzerhand einen anderen Programmhöhepunkt: Ein Gaudispiel der „Steinemer All Stars“, das bei Kickern und Zuschauern gleichermaßen für Spaß und Unterhaltung sorgte.