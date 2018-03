Hechingen Treffen zu Trauergruppe am 9. April

Hechingen / Judith Midinet

Eine Trauergruppe startet wieder in Hechingen. Ein erstes Treffen ist am 9. April.

In Hechingen wird in diesem Frühjahr wieder eine Gruppe angeboten, in der Raum für die eigene Trauer sein darf. Geleitet wird sie von Agathe Maier und Pastoralreferent Peter Duttweiler.

Agathe Maier ist ausgebildete Trauerbegleiterin. Sie hat nach dem tragischen Unfalltod ihres Mannes erfahren, wie das Wahrnehmen und Aussprechen der Gefühle, der Wut und dem Schmerz, ihr geholfen haben, langsam wieder Halt im Leben zu finden. Gemeinsam mit Anna Hömens hat sie auch das Café für trauernde Menschen ins Leben gerufen, das jeden letzten Donnerstag in ungeraden Monaten im Bildungshaus St. Luzen stattfindet. Im Unterschied zum Trauercafé hat die Trauergruppe wesentlich weniger Teilnehmer, maximal zehn bis zwölf. „Trauer wird unterschiedlich nach Lebenssituation verarbeitet. Aber man muss sich mit der Trauer auseinander setzen, um gut weiterleben zu können“, erklärt die Trauerbegleiterin, „wir möchten und können die Trauer nicht wegnehmen, aber wir können helfen, sie anzuschauen, Gefühle zu entwirren und zu bearbeiten.“ Dazu sei die abgeschlossene, verbindliche Gruppe gedacht, in der durch ihre Größe eine andere Vertrautheit wachse, und die Bereitschaft größer sei, sich zu öffnen. „Hier geht man niemand auf den Wecker. wenn man wieder von seiner Trauer erzählt“, versichern die beiden Gruppenleiter. Sie wissen, dass viele Trauernde genau diese Befürchtung haben und niemandem zur Last fallen wollen. Denn oft sei der Anspruch in der Gesellschaft, dass man nach dem Verlust eines Menschen schon nach wenigen Wochen wieder funktioniere. Doch es gibt keinen bestimmten Zeitrahmen, um mit Trauer klarzukommen. Agathe Maier und Peter Duttweiler betonen, dass sie in der Trauergruppe kein Geheimrezept haben, mit dem man Trauer „wegtherapieren“ kann. Vielmehr soll eine Brücke zwischen Trauer und Freude gebaut werden: Einerseits das Andenken des Verstorbenen bewahren, andrerseits aber auch Freude wieder zulassen – eben den Blick auf beide Seiten wagen. In der Praxis dient der Austausch und das Gespräch in der Gruppe, um den Verstorbenen und die Palette an Gefühlen wahrzunehmen. „Im Schweren gibt es auch etwas Leichtes“, sagt Agathe Maier. Die Kursinhalte werden nach den Bedürfnissen der Teilnehmer ausgerichtet und mit ihnen abgesteckt. Ziel sei es, dass die Teilnehmer wieder zurück ins Leben gehen.

Für die Trauergruppe sind acht Treffen vorgesehen. Die Termine werden montags am frühen Abend im Bildungshaus St. Luzen sein. Details werden beim Informationsabend am Montag, 9. April, um 19 Uhr im Bildungshaus mit den Teilnehmern vereinbart. Die Trauergruppe wird in Kooperation der Caritas, dem Bildungshaus St. Luzen und dem katholischen Dekanat Zollern angeboten.