„Er wird uns sehr fehlen“, sagt der Ignuk-Vorsitzende Roland Bosch. Seit seinem Eintritt in die Ignuk war Wolf Richter immer ein vorbildlich engagierter Mitarbeiter, dem nichts zu viel war. Sein Rat und seine Meinung waren nicht nur bei den Vorstandssitzungen von großer Bedeutung.

Ausdauernd in der Biotoppflege

Die „Stimme der Ignuk“ wurde Wolf Richter desöfteren genannt; die sehr anstrengende und ausdauernde Biotoppflege auf „Alt Auchtert“ in Starzeln war ihm immer sehr wichtig. Gerade hier bei einer praktischen Naturschutzarbeit mitwirken zu können, war Wolf Richter wichtig.

Engagierter Naturfilmer

Der Verstorbene hat sich von Kindheit an für die heimische Natur interessiert. Frösche und Molche wurden daheim im Terrarium genau beobachtet, wie er selbst einmal erzählte. Diese Leidenschaft führte ihn nach dem Eintritt ins Rentnerleben zur Naturfilmerei. 15 Filmabende bei der Ignuk und auch bei anderen Vereinigungen zeugten vom Können Wolf Richters, von seiner großen Ausdauer beim Filmen und vor allem von seinem sehr großen Wissen um die heimische Natur.

Mit der heimischen Natur vertraut

Wolf Richters Filme werden in Zukunft noch wichtiges „Beweismaterial“ sein für die aussterbende Artenvielfalt in unseren Breiten, sagt Roland Bosch. Denn Richter kannte die heimische Natur rund um seine Heimatstadt Hechingen und weit darüber hinaus wie seine Westentasche. Oft war er schon vor Tagesanbruch in irgendeinem Naturschutzgebiet oder einem Baggersee zur Beobachtung und zum Filmen seltener Pflanzen und Tiere unterwegs.

Großes Fachwissen

Manch schlaflose Nacht investierte Wolf Richter, bis all seine Recherchen zu sehenswerten Naturfilmen bearbeitet waren. Sein großes Fachwissen um Flora und Fauna hat er auch immer wieder bei Exkursionen unter Beweis gestellt.

Wolf Richter hinterlässt eine sehr große Lücke, sagt Roland Bosch, und ergänzt: „Die Ignuk hat mit ihm einen großartigen, sympathischen und umgänglichen Freund verloren, dessen Gedenken man immer in Ehren halten wird.“

Die Anteilnahme gilt Wolf Richters Frau Heidi, die ihn oft begleitete.