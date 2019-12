Die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Fußball-Regionallisten TSG Balingen lassen sich in Sachen Trainersuche weiter nicht in die Karten schauen. Zuletzt hatte der Name Karsten Maier vereinzelt die Runde gemacht.

„Die TSG ist für mich kein Thema“

Doch der Mann aus Schlatt sagte auf Nachfrage in einer kurzen Erklärung ab: „Die TSG ist für mich kein Thema“, so der frühere Balinger Spieler, der den Kreisstadtklub nach seiner Aktivenzeit fast 13 Jahre lang trainiert und 2008 in die Oberliga geführt hatte, ehe er 2013 schließlich Sportvorstand wurde. 2015 trat Maier auch von dieser Position zurück und verschwand damit von der Fußballbühne.

