Hechingen Träume von Schülern und Flüchtlingen

Hechingen / Diana Maute

Träume, Wünsche und Visionen junger Menschen – sie sind so individuell wie jeder einzelne von ihnen. Und doch tun sich bei näherer Betrachtung viele Gemeinsamkeiten auf, die entdeckt werden, wenn man aufeinander zu geht, sich austauscht und gemeinsam nach vorne schaut. In der Alice-Salomon-Schule haben dies rund 40 Schülerinnen und Schüler getan.

Die Eka-Klasse des Gymnasiums stellte gemeinsam mit jungen Flüchtlingen aus den Vabo-Klassen das Projekt „Fields of Vision“ auf die Beine, in dem sich alles um Zukunftsträume, aber auch um die Lebensrealität der Schüler drehte. Mit kreativen künstlerischen Methoden setzten sie sich drei Monate lang mit diesen Themen auseinander und verarbeiteten ihre Beiträge in Theaterszenen, Bildern und Musikstücken. Begleitet wurde das Projekt von Künstler Andreas Hoffmann von der Landesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagogik Reutlingen und den Lehrerinnen Kornelia Maas, Elisabeth Miklitz und Monika Weber. Eine Förderung gab es durch die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg. Herausgekommen ist am Ende ein facettenreiches Gesamtkunstwerk, das am Freitag einem großen Publikum vorgestellt wurde.

Mitreißende Trommelklänge eröffneten die Präsentation, bei der die Protagonisten all das mit ganz viel Leben füllten, was sie in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Begriffe wie Freundschaft, Zukunft und Visionen wurden aus verschiedenen Richtungen in den Raum gestellt. Dazu gesellte sich die Frage: „Haben wir alle die gleiche Realität?“

Die Antwort darauf gaben die Schüler anschließend selbst, indem sie Einblick in ihre Lebenssituation gewährten. Dabei wurde schnell klar: An einen jungen Flüchtling stellt der Alltag völlig andere Anforderungen als an Jugendliche, die hier aufgewachsen sind. Eines kristallisierte sich aber schnell heraus: Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten. So ist Familie etwas, das den meisten Jugendlichen sehr wichtig ist, ganz egal woher sie kommen. Obwohl es hier und da auch mal Konflikte mit Eltern und Freunden gibt, was in mehreren Theaterszenen zum Ausdruck kam, sind es doch vor allem sie, die Halt geben im Leben. Kein Wunder dass viele der jungen Flüchtlinge davon träumen, in Zukunft wieder mit Eltern und Geschwistern vereint zu sein.

Eine eigene Familie zu gründen, eine gute Ausbildung und ein gesichertes Einkommen zu haben, die ein gutes Leben ermöglichen – das sind die Wünsche, die die meisten der jungen Menschen teilen. Wie eng diese Träume miteinander verwoben sind, wurde mit Hilfe einer langen Schnur vor Augen geführt, die mit jedem formulierten Traum weitergegeben wurde, sich nach und nach kreuz und quer durch den Raum spannte und so über den Köpfen der Zuschauer am Ende ein wahres Netz an Visionen bildete.

Dazu gesellten sich kunstvolle Monodrucke mit farbenfrohen Motiven, in denen sich die Gefühle ihrer Schöpfer widerspiegeln. „Dreams and Visions – We have“, lautete die musikalische Botschaft, die mit John Lennons berühmtem „Imagine“ noch unterstrichen wurde.

Sichtlich stolz auf die Leistung der Schüler zeigte sich Rektor Karl-Heinz Rauch. Für eine Schule sei es wichtig, auch mal Experimente zu wagen, betonte er. Dabei dürfe es nicht immer nur um Verstand gehen, schließlich verfüge der Mensch noch über viele andere Kanäle, die das zum Ausdruck bringen könnten, was die Seele bewegt. „Gehen wir Hand in Hand den Fields of Vision entgegen“, ermunterte der Rektor dazu, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.