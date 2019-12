Wie berichtet, kam es am Montagabend gegen 17.40 Uhr kam es auf der Landessstraße 442 zwischen Pfeffingen und Tailfingen zu einem tragischen Unfall im Begegnungsverkehr. Zwei Autos stießen mit einer Überlappung von circa 30 bis 40 Zentimeter zusammen.

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Beim 84-jährigen Fahrer des auf die linke Fahrbahnseite geratenen Fahrzeuges konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Der 38-jährige Fahrer des zweiten Wagens zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach den bislang vorliegenden Ermittlungserkenntnissen schließt die Polizei nicht aus, dass der 84-Jährige aufgrund massiver Gesundheitsprobleme auf die linke Fahrbahnseite geriet.

Der Leichnam des Verstorbenen wurde beschlagnahmt. Die beiden Unfallfahrzeuge sichergestellt. Zur genauen Klärung des Sachverhalts ordnete die Staatsanwaltschaft Hechingen die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Die Unfallsachbearbeitung erfolgt durch die Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.

So haben wir bisher berichtet: