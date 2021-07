Der Militärtransport der Bundeswehr war in der Nacht zum Samstag in der Eisenbahnstraße abgestellt. Dort kletterte am frühen Morgen der 19- Jährige auf einen Güterwagen mit einer Panzerhaubitze. Am Samstagmittag war der Transport bereits wieder weitergefahren. © Foto: Ulrich Metz