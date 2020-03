Bei dem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 463 zwischen Bisingen und Haigerloch, kurz vor der Ausfahrt nach Owingen, hat ein 34-jähriger Autofahrer tödliche Verletzungen erlitten.

Der 34-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die 29-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr mit Spezialgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der 48-jährige, mittelschwer verletzte Lkw-Fahrer musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten

Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Mann mit seiner Beifahrerin gegen 16 Uhr mit seinem Nissan auf der Bundesstraße von Owingen in Richtung Bisingen unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache geriet das Auto auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes-Lkw mit Auflieger zusammen.

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 60 000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingeschaltet.

B 463 bis in die späten Abendstunden gesperrt

Notarzt und Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Notruf ging um zirka 16 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehr Owingen war sofort am Unfallort. Kurze Zeit später folgte die Feuerwehr Haigerloch-Stadt. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 33 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Haigerlochs Kommandant Robert Wenz. Vor Ort war auch stellvertretender Kreisbrandmeister Ilija Pilic.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 463 bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich im Feierabendverkehr lange Staus. Die Polizei leitete den Verkehr am Kühlen Grund über Ostdorf und am anderen Stauende über Haigerloch und Stetten um.

