Was macht ein Kulturbetrieb, dem von einem Tag auf den anderen die kompletten Einnahmen wegfallen? Im Theater Lindenhof tagte seit letzten Mittwoch täglich der Vorstand. Nun hat er erste Maßnahmen beschlossen. Am Montag, 23. März werden alle Mitarbeiter einen verlängerten vierwöchigen Osterurlaub antreten. Danach steht das Thema Kurzarbeit auf dem Notfallplan. Auch Entlassungen sind nicht auszuschließen.

Das Privattheater erwirtschaftet über 60 Prozent des Gesamtetats über den Kartenverkauf und durch den Tourneebetrieb. Gestrichen werden mussten Gastspiele in großen Veranstaltungsorten wie in Wangen, Balingen, Bietigheim und Fellbach.

150 000 Euro Einnahmen in der Schwebe

Auch die Vorstellungen im Rahmen des Hölderlinjubiläumsjahrs in Lauffen am Neckar fielen der Krise zum Opfer. Ob die im Mai vorgesehenen Veranstaltungen in der Stadt Nürtingen stattfinden können, steht in Frage. Auch das Sommertheater auf der Tübinger Sommerinsel wankt gewaltig und wird in dem geplanten Rahmen höchstwahrscheinlich nicht stattfinden können. Die Kalkulation mit Einnahmen von 150 000 Euro durch den Kartenverkauf scheint nicht mehr realistisch. Auch pausieren die Proben mit dem Laienchor und der Schülergruppe. Hier fehlt es an Probenzeit. Was die Krise verstärkt, ist dass das Theater durch den großen Umbau sämtliche Reserven aufgebraucht hat.

Stadt Burladingen und Landkreise zahlen unbürokratisch

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Am Donnerstag bekam das Theater positive Signale aus der Stadt Burladingen und den fördernden Landkreisen. Sie werden ganz unbürokratisch die Ausbezahlung der nächsten Zuschussraten vorziehen. „Damit ist unsere Liquidität für das zweite Jahresquartal zunächst gesichert“, so Intendant Stefan Hallmayer. „Unsere größte Frage bleibt, wann der Kartenverkauf wieder starten kann – aber das kann aktuell natürlich niemand beantworten. Ohne Tourneebetrieb und Spielbetrieb sehen wir keine Perspektive.“

