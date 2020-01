Alexandra Vecic, Juniorin aus den Reihen des TC Hechingen, hat bei den Australian Open 2020 im Feld der Juniorinnen das Halbfinale erreicht. Die 18 Jahre alte Nummer 41 der Jugend-Weltrangliste profitierte im Viertelfinale von der Aufgabe ihrer Gegnerin Ane Mintegi Del Olmo (Nr. 12/Spanien) beim Stand von 6:4, 1:1 für die Deutsche. Alexandra Vecic hatte in Runde zwei völlig überrraschend die topgesetzte Elsa Jacquemot (Frankreich) aus dem Turnier geworfen.

Gegnerin wirft bei 39 Grad das Handtuch

Während in der großen Rod Laver Arena das Damen-Halbfinale zwischen Ashleigh Barty (Australien) und Sofia Kenin (USA) lief, wurden auf den Außenplätzen alle Jugend-Partien wegen der zu großen Hitze von 39 Grad im Schatten unterbrochen.

Die Spanierin Mintegi Del Olmo hatte schon vor der Unterbrechung über Atemprobleme geklagt und konnte die Partie später nicht mehr fortsetzen.

Tennisfans in der Region kennen Alexandra Vecic aus Immendingen von den boso Ladies Open, bei denen sie 2019 erstmals im Hauptfeld aufschlug. Ihre Siegesserie in Melbourne ist bislang der größte Erfolg in der jungen Karriere des Schützlings von TCH-Sportwart Gerhard Frommer.

In der Vorschlussrunde trifft Alexandra Vecic nun auf die Polin Weronika Baszak, die so wie Vecic ungesetzt das Halbfinale erreicht hat.

