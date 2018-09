Jungingen Tempo 30 nachts soll endlich Ruhe bringen

Jungingen / Stephanie Apelt

Lärm macht krank. Straßenlärm trägt dabei einen nicht unerheblichen Teil zum alltäglichen Geräuschpegel bei. Auf Geheiß der EU müssen Kommunen, die unter hohem Verkaufsaufkommen leiden, einen sogenannten Lärmaktionsplan aufstellen. Die Gemeinde Jungingen hat sich dafür das Fachbüro Rapp Trans AG aus Freiburg an die Seite geholt. Rapp-Trans-Vertreter Wolfgang Wahl hatte zu der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Lösungsvorschläge mitgebracht, wie der Verkehrslärm in Jungingen gemindert werden könnte.

Mitten durch Jungingen führt die Bundesstraße 32. Fast 11 000 Fahrzeuge pro Tag und Nacht (also innerhalb von 24 Stunden) brummen darüber; der Schwerlastverkehr liegt bei über sechs Prozent. Grundsätzlich gelte dabei, so Wolfgang Wahl: Je näher die Menschen an dieser Durchzugsstraße leben, desto lauter ist es für sie. Wie aber könnten sie entlastet werden?

Ein grundsätzliches Tempo 30 tagsüber hält der Experte für „schwierig durchsetzbar,“ zumindest nach der jetzigen Rechtsprechung. Denn so hoch sind die Lärmwerte in Jungingen nicht, auch wenn die Bewohner das sicherlich anders fühlen.

Nachts, zwischen 22 und 6 Uhr, aber sollte die Geschwindigkeit auf alle Fälle auf 30 Stundenkilometer reduziert werden: mindestens von der Einmündung Bruckstraße bis zur Killertalstraße Höhe Gebäude 26, besser noch, nach Westen erweitert, von der Hauptstraße 32 bis zur Killertalstraße 26.

Nicht jeder Gemeinderat war überzeugt, dass das tatsächlich etwas bringt. Muss es denn tatsächlich der Maximalbereich sein? Mit sieben zu drei Stimmen wurde beschlossen, es zumindest zu probieren.

Jetzt geht es ins Beteiligungsverfahren, auch die Bürger werden gehört. Wenn alle zustimmen, die Verkehrsbehörde die Genehmigung gibt, denn ohne geht gar nichts, möchte der Gemeinderat es ein Jahr lang mit Tempo 30 innerorts versuchen. Die Kontrolle des Tempolimits gehört dazu.