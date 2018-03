Stein Tempelbezirk wirft neue Fragen auf

Stein / Diana Maute

Nie zuvor wurde die Villa rustica von so vielen Schulklassen besucht wie im vergangenen Jahr. Rund 9000 Schüler tauchten in Stein in die Welt der Römer ein; insgesamt waren es 20 000 Besucher, die ins Freilichtmuseum kamen. Diese positive Bilanz konnte der Vorsitzende Gerd Schollian in der Hauptversammlung am Freitag ziehen.

Dass es für die Gäste wieder viel zu erleben gab und besonders Sonderveranstaltungen, wie etwa das Keltenfest, ein großes Publikum anzogen, ist sehr positiv zu bewerten. All das sei jedoch „kein Selbstläufer“, betonte Schollian. Vielmehr stecke jede Menge Arbeit und Mühe dahinter, die nur durch das große Engagement der Ehrenamtlichen geleistet werden konnte. Der Dank des Vorsitzenden galt deshalb allen, die sich in irgendeiner Form für die römische Anlage engagieren – egal ob als Museumsführer, Grabungshelfer oder beim Wiederaufbau des Tempelbezirks.

„Es ist schwieriger denn je, private Museen am Leben zu halten“, unterstrich der Vorsitzende mit Blick auf die stetig steigenden Kosten sowie die Verwaltungsvorschriften. Dazu kommt, dass der einst 450 Mitglieder zählende Verein in den letzten Jahren fast 100 Mitglieder verloren hat. „Auch die Ehrenamtlichen werden immer weniger“, bedauerte Schollian. Besonders im Sommer, wenn die meisten Besucher nach Stein kommen, würden das Kioskpersonal und die Museumsführer an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen. Weitere Helfer wären deshalb mehr als willkommen.

Dies gilt auch für den Bereich der Ausgrabungen, denn aktuell begeben sich nur noch zwei bis drei Grabungshelfer regelmäßig auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit.

Der Römerchef selbst hat mit Wiederaufbau des Tempelbezirks alle Hände voll zu tun. Bislang seien vom Förderverein 15 000 Euro dafür eingebracht worden, erläuterte er. Dieses für das Museum äußerst bedeutsame Projekt sei nur durch ehrenamtliche Arbeit sowie finanzielle Unterstützung durch Sponsoren zu stemmen. Das Landesdenkmalamt engagiere sich „über die Maßen“ für das Projekt, lobte Schollian und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, auch weiterhin auf dessen Unterstützung zählen zu können.

Grabungstechniker Thomas Schlipf berichtete über die jüngsten Arbeiten aus wissenschaftlicher Sicht. Als wichtigen Schritt wertete er die Freilegung eines nordöstlichen Eckgebäudes, das in die Nordmauer integriert war. Letztere sei rund 1,75 Meter hoch gewesen und habe sich durch den Hangdruck so stark verformt, dass sie schließlich nach innen gefallen sei, so die Erkenntnis. „Sie war keine Wehrmauer, sondern mehr eine Umfriedung“, erläuterte der Experte. Als besonders interessant stuft er nicht nur die Spuren der Römer ein, sondern auch die der „Nachfolgegenerationen“, allen voran der Alamannen. Die wohl spannendste Frage sei jedoch die nach der Gesamtgröße der Anlage. Die Erfassung der kompletten Außenmauer soll deshalb weiter verfolgt werden.

Im Vorstand des Fördervereins ergaben sich zwei personelle Veränderungen. Rosmarie Schwerda wurde zur neuen Kassiererin gewählt und tritt damit die Nachfolge von Laura Laub an. Mit Willi Pooch wurde ein langjähriges, äußerst engagiertes Mitglied aus dem Vorstand verabschiedet. Er habe sich stets mit Rat und Tat eingebracht und sei immer auf den Fortschritt des Vereins bedacht gewesen, lobte Schollian und sprach Pooch seinen Dank aus.

Ein unterhaltsames Programm ist bei den Römern auch 2018 wieder geboten. Höhepunkte werden das Keltenfest am 12. und 13. Mai sowie das große Römerfest am 25. und 26. August sein.