Seit Neustem hängen Taubenabwehrgitter an den Schalläden des Rangendinger Kirchturms. Diese sollen die Verkotung und starke Vermehrung der Tauben verhindern.

Das Taubenkot-Problem bei der St.-Gallus-Kirche in Rangendingen hat ein Ende: Von Freitag bis Montagabend montierten die Handwerker der Firma Dieringer Holzbau vier Taubenabwehrgitter am Kirchturm, damit sich an dessen Schallläden keine Tauben mehr aufhalten. Nun hängen dort unauffällige schwarze Nylon- und Kunststoffnetze.

Tretminen für Kirchgänger

Wie Markus Stehle, Verwaltungsbeauftragter der Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden in Hechingen, betont, gab es eine „erhebliche Verschmutzung“ mit Taubenkot vor allem vor dem Hauptportal der Pfarrkirche. Die Gottesdienstteilnehmer und Kirchenbesucher verschleppten den Kot. Und das Problem, so Stehle, habe immer mehr Reinigungsarbeiten durch die Mesner und Reinigungskräfte nach sich gezogen.

Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung

„Aber auch für die Natursteinfassade der Pfarrkirche ist Taubenkot nicht förderlich“, betont Markus Stehle. Auch die starke Vermehrung der Tauben verstärkte die Problematik.

So erfolgte die Auswahl und Anbringung des Taubenschutzes in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, da die Pfarrkirche ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung und schützenswert ist. Die Kosten trägt die Katholische Kirchengemeinde Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen in ihrem aktuellen Haushaltsplan.

