Die Tanzgarde des SV Weilheim geht unter die Köchinnen. Am 5. Juli geht es los mit festlichem Gaumenschmaus und lockerer Kommunikation.

Schon seit längerer Zeit tragen sich Cornelia Eberwein, Leiterin der Tanzgarden des SV Weilheim, und ihre Mädchen mit dem Gedanken, eine kulinarische Abendveranstaltung auf die Beine zu stellen. Jetzt steht fest: Sie wird am Freitag, 5. Juli, ab 18.30 Uhr mit einer Paella über die Bühne gehen.

„Wir wollen den Gästen einmal etwas anderes bieten als Schnitzel und Hamburger, gegen die natürlich nichts einzuwenden ist,“ erklärt Conny Eberwein. Und so soll der ganze Abend auch einen etwas festlichen Charakter haben. Zwar wird es Bierbänke und -tische, aber auch weiße Stofftischtücher und -servietten geben. Der Wein wird in Karaffen kredenzt, und für Tischdekoration mit Lavendel- und Rosmarinzweigen wird gesorgt. Alles in allem erwartet die Gäste bei der Weilheimer Sporthalle im Freien ein mediterranes Flair. Sollte es wider jede Hoffnung regnen, wird die kulinarische Veranstaltung in der Halle stattfinden.

Zubereitet wird das spanische Nationalgericht von Conny Eberwein und ihrer Garde, wobei die Mädchen auch den Service übernehmen. Der Preis für die Paella, von der man essen kann, so viel man möchte, beträgt 18 Euro pro Person. Eingeschlossen ist dabei ein halber Liter Wein rot oder rosé. Auf Wunsch gibt es auch andere Getränke.

Für Kinder von sieben bis zwölf Jahren beträgt der Preis zehn Euro, eingeschlossen ein Softdrink. Kinder unter sechs Jahren bezahlen lediglich für die Getränke. Optional kann man sich auch ein Dessert, einen Kaffee oder Aperitif gönnen.

Für die Paella werden Rind- und Hähnchenfleisch, Garnelen und Miesmuschen (ohne Schale) und Chorizo (luftgetrocknete Rohwurst) sowie verschiedene Gemüse und natürlich Reis und Gewürze verwendet. An Varianten für Vegetarier und Veganer ist selbstredend auch gedacht. Das Paella-Essen ist der Startschuss für die neue Veranstaltungsreihe der Tanzgarde des SV Weilheim. Drei bis vier gesellige und kulinarische Abende pro Jahr sind geplant. Ende September oder Anfang Oktober soll ein Maultaschenbüffet angeboten werden, und in der Adventszeit erwartet die Gäste bei gemütlichem Lichterglanz ein Punsch- und Flammkuchenabend.

Na denn: Guten Appetit!