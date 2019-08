Jochen Brusch (Violine) und Clemens Müller (Klavier) rufen Heinrich Wilhelm Ernst in Erinnerung.

Anlässlich des Europäischen Tags der jüdischen Kultur, der dieses Jahr zum 20. Mal stattfindet, wird in der Alten Synagoge Hechingen am kommenden Sonntag, 1. September, um 11 Uhr ein neues Konzert in der Reihe „Porträts jüdischer Geiger“ gespielt.

Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865) war einer der größten Violinvirtuosen aller Zeiten. Sein Ruhm kam zu seinen Lebzeiten dem Paganinis gleich, der während Ernsts Jugend dessen Vorbild war und den Ernst sogar in späteren Jahren in gewisser Hinsicht übertraf. Aber im Gegensatz zu Paganini war das Dämonische nicht Teil von Heinrich Wilhelm Ernsts Wesens, denn letzterer wurde von Zeitgenossen als die denkbar liebenswürdigste und charmanteste Persönlichkeit beschrieben. Im Laufe seiner brillanten, aber relativ kurzen Karriere musizierte Ernst mit den Spitzen des damaligen Musiklebens, beispielsweise mit Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner und Clara Schumann.

Im Gegensatz zu Paganini war Ernst auch ein hervorragender Kammermusiker. Unvergessen waren seine Konzerte für die „London Beethoven Society“, in denen er als Primarius zusammen mit Joseph Joachim, Henryk Wieniawski und Alfredo Piatti die späten Quartette Beethovens erstmalig nach dem Tode des Komponisten aufführte. Seine eigenen gediegenen Werke gehen weit über das rein Virtuose hinaus und sind vom Geist der deutschen Romantik durchwoben. Dennoch befinden sich unter ihnen einige spektakuläre Stücke, welche die Violinvirtuosität zeittypisch auf die Spitze treiben.

Nahezu in Vergessenheit geraten

Heinrich Wilhelm Ernst geriet im Laufe der Jahre nahezu in Vergessenheit, wozu die Zeit des Nationalsozialismus nicht unwesentlich beigetragen hat. Erst während der letzten Jahre ist Ernst durch zahlreiche Einspielungen und eine neu erschienene Biographie wieder mehr ins Licht der Musikliebhaber und Geigenenthusiasten gerückt.

Jochen Brusch führt durch das Programm

Jochen Brusch, der sich lange mit dem Werk von Heinrich Wilhelm Ernst beschäftigt hat, darf als ein Kenner dieser Musik bezeichnet werden. Aufgeführt werden so bekannte Kompositionen wie die „Ungarischen Weisen“, das „Rondo Papageno“ sowie das legendäre fis-moll Violinkonzert. Wie immer wird Brusch auf interessante und bisweilen humorvolle Art durch das Programm führen.

Clemens Müller am Flügel ist ein Garant für inspirierende Zusammenarbeit. Es darf ein weiteres intensives Musikerlebnis im Rahmen der Reihe „Porträts jüdischer Geiger“ erhofft werden.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro.

