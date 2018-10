Stein Szenario: Das Rathaus in Flammen

Stein / Von Diana Maute

Das Steinemer Rathaus ist nicht nur Sitz der Ortschaftsverwaltung, sondern auch Treffpunkt für Vereine und Jugend. Im Keller des großen Gebäudes hat der „Treff“ sein Zuhause. Im ersten Stock befindet sich die Zunftstube der Narren; Tanzgruppen nutzen dort gerne den großen Saal. Im Obergeschoss tagt außerdem regelmäßig der Ortschaftsrat. Das Gebäude ist demzufolge stark frequentiert, viele Menschen gehen hier täglich ein und aus. Für die örtliche Feuerwehrabteilung ein guter Grund, das Rathaus zum Schauplatz ihrer Jahreshauptübung zu machen. Vor zahlreichen Zuschauern, unter denen auch Bürgermeister Philipp Hahn weilte, stellten die Wehrmänner aus Stein – unterstützt von ihren Kollegen aus Bechtoldsweiler und Sickingen – am Samstag ihre Schlagkraft unter Beweis.

Äußerst realistisch war dabei die Übungsidee: Im Zuge von Bauarbeiten, die sich im Untergeschoss abspielen, wird ein Brand ausgelöst, der eine starke Rauchentwicklung mit sich bringt. Rasend schnell breiten sich gefährliche Rauchgase aus – den drei Bauarbeitern, die sich im Keller aufhalten, gelingt es nicht mehr, sich zu befreien. Ebenfalls in höchster Gefahr schweben vier Menschen, die sich im oberen Stockwerk aufhalten. Auch sie sind in dem brennenden Gebäude eingeschlossen und ohne Hilfe nicht in der Lage, sich nach draußen zu retten. Ein Glück, dass einer der Eingeschlossenen in dieser lebensbedrohlichen Situation Ruhe bewahrt und per Handy einen Notruf absetzen kann.

Nur wenige Minuten später biegt auch schon das Einsatzfahrzeug der Feuerwehrabteilung Stein um die Ecke. Einsatzleiter Michael Schetter, der stellvertretende Kommandant der Abteilung, beginnt unverzüglich mit der Erkundung des Brandorts, während seine Mannschaft blitzschnell die Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wege leitet. Nur wenige Minuten später treffen zur Unterstützung die Abteilungen Sickingen und Bechtoldsweiler am Unglücksort ein. Während die im oberen Stock eingeschlossenen Personen mit Atemschutzmasken ausgerüstet, gesichert und von den Rettungskräften über eine Leiter aus dem Gebäude gerettet werden, dringen mit schwerem Atemschutzgerät ausgestatteten Feuerwehrmänner in den Keller ein. Aus letzterem quillt mittlerweile so dichter Rauch, dass selbst im Freien kaum die Hand vor den Augen zu sehen ist. Gut vorstellbar, wie schwierig die Menschenrettung unter solch widrigen Bedingungen ist. Und doch gelingt es den Rettern in kürzester Zeit, die drei Eingeschlossenen zu evakuieren und auf Tragen abzutransportieren.

Die Brandbekämpfung, die von verschiedenen Seiten des Gebäudes vorangetrieben wird, ist derweil längst in vollem Gange. Die drei Abteilungen arbeiten Hand in Hand und schaffen es mit vereinten Kräften, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen.

Wer die Übung in Stein am Samstag aufmerksam verfolgte, dürfte im Anschluss beruhigt den Heimweg angetreten haben. Denn die Floriansjünger stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie im Unglücksfall schnell zur Stelle sind und ganz genau wissen, was sie tun. Die Simulation des Ernstfalls klappte jedenfalls wie am Schnürchen.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich am Ende Einsatzleiter Michael Schetter. „Alles hat gut geklappt, die Abteilungen haben sehr gut harmoniert“, unterstrich er. Auch der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Frank Brecht, der die Übung aufmerksam verfolgte, zollte den insgesamt 21 Einsatzkräften großes Lob: „Alle sind sehr zielgerichtet vorgegangen, die Kommunikation hat einwandfrei funktioniert.“ Die Tatsache, dass zwischen den drei beteiligten Abteilungen seit zehn Jahren eine Übungskooperation bestehe, zahle sich natürlich aus.