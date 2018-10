Hechingen Syrische Künstlerin stellt im Bildungshaus aus

Hechingen / Stephanie Apelt

Wenn eine Ausstellung mit „Lieblos“ betitelt ist, lässt sich sofort die Verzweiflung, die dahinter stecken muss, spüren. Khadija Al Ghanem floh aus ihrer syrischen Heimatstadt Aleppo, gelangte auf langen und verlustreichen Wegen vor zwei Jahren nach Deutschland. Ihre erste Zeit hier verbrachte sie in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten, mit Tausenden von Menschen damals komplett überbelegt. Heute lebt Khadija Al Ghanem in Hechingen.

Und im Hechinger Bildungshaus stellt sie derzeit aus. Zu sehen sind an 18 Stationen Bilder, die mit dem Krieg zu tun haben, mit Gewalt, mit all dem Hass, der damit einhergeht. Am Dienstagabend fand die Eröffnung im Rahmen der interkulturellen Woche, die in der Zollernstadt veranstaltet wird, statt.

Es sind auf den ersten Blick erschreckende Bilder, das Böse verfolgt einen, Lebensträume platzen, Hoffnung wird zerstört. Dabei ist der Schrei nach Hilfe unüberhörbar: „SOS – rettet unsere Seelen!“, „In meinem Land dürfen nicht einmal die Seelen in Frieden ruhen“, „Ich bin verwundet“, „Ich glaube nicht mehr an die Liebe“, meist großformatig auf Leinwand festgehalten.

Ausstellung und Katalog sind den Frauen Syriens gewidmet. Und was können wir als Beobachter tun? Mit aller Macht dem Bösen entgegentreten. Denn auch das ist eine Botschaft, die Khadija Al Ghanem an uns richtet: die Sehnsucht nach Freiheit und Frieden.