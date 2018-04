Migration Syrische Familien wieder vereint

Hechingen / Hardy Kromer

Der Familiennachzug bei Flüchtlingen: Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin war er eines der großen Reizthemen. Und erst diese Woche wurde es von konservativen Hardlinern um Jens Spahn wieder aufgekocht. Ginge es nach dem neuen Bundes­innenminister Horst Seehofer (CSU), so würde die von ihm verantwortete Heimat vor jedem Nachzügler geschützt.

Für die Menschen, um die es bei diesen oft abstrakt geführten Debatten höchst konkret geht, ist die Zusammenführung mit den in der alten Heimat Zurückgelassenen dagegen der innigste Wunsch – und der Schlüssel zum Ankommen und oft auch zur Integration in Deutschland schlechthin.

Fast zweieinhalb Jahre getrennt

So auch für die syrische Familie Battal, die mit Hilfe der Caritas jetzt in Hechingen nach fast zweieinhalbjähriger Trennung wiedervereint wurde. Am 25. Februar nahm eine schier unendlich lange Zeit des Wartens, Hoffens und Bangens für den aus der Bürgerkriegsstadt Homs geflohenen Amer Battal und seine Lieben ein glückliches Ende. „Ich habe geweint, als ich meine Frau und meinen Sohn endlich wiedersehen durfte“, schildert der Neu-Hechinger seine Gefühle, als ihm seine Rodaina und der sechsjährige Samer in der Wartehalle des Stuttgarter Flughafens in die Arme fielen.

Kaum geringer waren die Glücksgefühle bei den Menschen, die den Battals die Zusammenführung ermöglicht haben. „Ich hatte echt Tränen in den Augen, als die Familie tatsächlich hier war“, sagt Antje Heubach, Migrationsberaterin bei der Caritas in Hechingen, die Amer Battal beim zweijährigen „Papierkrieg“ mit der deutschen Botschaft in Beirut behilflich war. Und auch Heidi Jehs, die die Familie vom Hechinger Arbeitskreis Asyl aus ehrenamtlich begleitet, atmete auf, hatte sie doch fast tagtäglich miterlebt, wie verzweifelt der Mann aus Syrien ohne Frau und Kind an seiner Seite oft war. „Nur hier sein, warten, nichts tun können – das war wirklich schlimm für Herrn Battal“, berichtet sie. Jetzt, seit die Familie wieder beisammen ist, sei Amer „ein ganz anderer Mensch“, ist sie sich mit Antje Heubach einig.

Der Dank gilt Angela Merkel

Es war Anfang Oktober 2015, als sich Amer Battal dazu entschloss, die blutig umkämpfte Stadt Homs zu verlassen. Der 44-Jährige wollte nicht zum Militär eingezogen werden und für Assads Regime sein Leben riskieren. Den kleinen, damals gerade vierjährigen Samer mit auf die Flucht zu nehmen, schien der Familie zu riskant. So blieben Mutter und Sohn in Syrien zurück. Amer Battal fuhr mit dem Taxi in den Libanon, bestieg dort ein Schiff in die Türkei, nach einer Woche in Bodrum dann ein Flüchtlingsboot nach Griechenland. In Etappen ging es über die damals noch offene Balkanroute mit dem Bus nach Mazedonien, Serbien, Kroatien und Österreich. Den letzten Abschnitt legte er mit dem Zug zurück. Ankunft in Deutschland am 1. November 2015 nach gerade mal 20 Tagen Flucht. „Danke, Frau Merkel, dass Sie so viele Geflüchtete aufgenommen haben“, sagt Battal im Gespräch mit der HZ.

Über die Erstaufnahmestelle in Ellwangen kam er in die Gemeinschaftsunterkunft nach Stetten/Hechingen, wo er zusammen mit seinem ebenfalls geflüchteten Bruder, seiner Schwester und einigen jugendlichen Neffen und Nichten eine Bleibe fand. „Sie waren anfangs alle sehr unsicher und komplett überfordert“, erinnert sich Heidi Jehs. Wie vielen anderen Geflüchteten, die in Hechingen ankamen, halfen ihnen die Migrationsberatung der Caritas und der Arbeitskreis Asyl, erste Schritt in der neuen, so fremden Lebenswelt zu tun. „Integration geht nur, wenn man den Menschen hilft, den Weg zu finden“, schildert Heidi Jehs ganz praktische Notwendigkeiten.

Antje Heubach half derweil beim Asylantrag, und als Anfang 2016 der Bescheid kam, dass Battal als Flüchtling anerkannt wird und auf jeden Fall drei Jahre lang in Deutschland bleiben darf, konnte die Mission Familiennachzug beginnen. „Dass Frau und Sohn nachkommen sollen, war vom ersten Gespräch an das große Thema“, erinnert sich die Fachfrau von der Caritas. Dann begann das Antragsverfahren und mit ihm die lange, lange Zeit des Wartens – bis zum Happy End nach mehr als zwei Jahren.

Großes Glück, kleine Wohnung

Und nun? Ist das familiäre Glück groß, die Ein-Zimmer-Wohnung, die Amer Battal in Stetten inzwischen gefunden hat, aber viel zu klein für drei Leute. Eine größere Bleibe wird gesucht – „extrem schwierig“, weiß Antje Heubach aus Erfahrung. Noch dringender wünscht sich der gelernte Karosserielackierer, der schon in Dubai gearbeitet hat und bislang noch besser Englisch als Deutsch spricht, eine Arbeitsstelle. Denn rumsitzen und nichts tun, das ist seine Sache nicht. Battal hat den Anspruch, seine Familie mit eigener Hände Arbeit ernähren zu können. Und seinem kleinen Sohn einst ein Studium zu ermöglichen.

Der kleine Samer freut sich derweil erst einmal an seinem Schulalltag in der Vorbereitungsklasse der Hechinger Grundschule. Er liebe die Schule und habe schon viele Freunde gefunden, erzählt er und singt stolz seine ersten deutschen Worte vor: „Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß...“.

Man spürt: Das neue Leben der Familie Battal in Deutschland kann beginnen. „Es ist wunderschön, wenn man mit Menschen zu tun hat, die sich gerne integrieren möchten“, sagt Heidi Jehs. Möglich gemacht hat es der Familiennachzug: „Der prägt das Leben der Menschen ganz entscheidend“, ist Antje Heubachs Erfahrung. „Erst wenn die Familie zusammen ist, können die Geflüchteten ihre ganze Energie in die Zukunft stecken.“