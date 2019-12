Als Dankeschön mit SWR3 nach Phuket: Weil der 25-jährige Lehramtsstudent Jan Gerbig aus Bad Sooden-Allendorf mit seiner Stammzellspende das Leben von Erik Grahneis gerettet hat, darf er nach Thailand reisen. Erik Grahneis aus Bisingen hatte sich bei der Programmaktion „SWR 3 Elch und weg – sagen Sie einem besonderen Menschen Danke!“ beworben und dort die Reise für seinen Lebensretter Jan Gerbig gewonnen.

Gemeinsam mit weiteren SWR 3-Hörern erlebt Jan Gerbig vom 25. März bis 1. April 2020 faszinierende Höhepunkte und coole Momente auf der größten Insel Thailands.

Der damals 52-Jährige war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt

Nach einer erneuten Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs war die einzige Heilungschance des damals 52-jährigen Bisingers eine Stammzelltransplantation, die innerhalb kurzer Zeit erfolgen musste. Niemand aus der Familie des Bisingers kam als Spender in Frage, weshalb alle Hoffnung auf der Knochenmarkspenderdatei lag – mit glücklichem Ausgang. Über die Datei wurde der Lehramtsstudent Jan Gerbig gefunden.

Zwei Jahre lang durften sie nicht wissen, wie der andere heißt

Zwei Jahre lang durften beide nach Regeln der Datei nicht wissen, wie der jeweils andere heißt. Sie konnten sich aber anonym schreiben. Im Juni 2019 war es soweit und die Anonymität wurde mit beiderseitigem Einverständnis aufgehoben.

Vor kurzem fand das erste Treffen statt

Vor kurzem fand das erste persönliche Treffen der beiden statt. „Es war herzlich, unkompliziert und sehr besonders, seinen Lebensretter zu treffen. Jan hat die Reise verdient. Wie viele Menschen können mit 25 Jahren behaupten, einem Menschen das Leben gerettet zu haben?“, so Erik Grahneis über seinen Lebensretter aus dem nordhessischen Bad Sooden-Allendorf.

Der Retter darf jetzt auf spannenden Entdeckungstour gehen

Spannende Erkundungstouren zu Wasser und zu Land, leckeres Essen und viel Entspannung warten auf die SWR 3-Hörer auf Phuket, der größten Insel Thailands. Vom Meeresrauschen geweckt, beginnt der erste Tag mit einer thailändischen Kräuter-Stempel-Massage. Ein Massage-Workshop vermittelt das Know-how, damit die richtigen Handgriffe auch zuhause sitzen. In einem Kochkurs werden die SWR 3-Hörer in die Geheimnisse der traditionellen thailändischen Küche mit ihren Gewürzen und Aromen eingeweiht. Die Beschenkten bummeln über den farbenfrohen Niang Market in Takua Pa und genießen die Snacks an den Ständen.

Khao Phing Kan war schon Filmkulisse bei Bond

Ein besonderes Glanzlicht führt die SWR 3-Reisegruppe aufs Wasser: Auf einem klassischen Longtail-Boot geht es zur Insel Khao Phing Kan, einem der bekanntesten Orte Thailands. Hier steht die schiefe und vorgelagerte Felsnadel Khao Ta-Pu, die Bond-Fans aus dem „007“-Kultklassiker „Der Mann mit dem goldenen Colt“ kennen.

Das könnte auch interessieren: