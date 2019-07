Das Römische Freilichtmuseum ist Teil des SWR-Extrabeitrags über Hechingen am 3. August. Im Oktober gibt’s Nachschlag.

Kamera läuft! Gleich zwei Mal für verschiedene Fernsehaufzeichnungen weilte das SWR-Fernsehen in den vergangenen Tagen im Römischen Freilichtmuseum Stein. Im Rahmen einer Serie für die Landesschau, die voraussichtlich am 3.August ausgestrahlt wird, drehte ein Team eine ganze Woche in ganz Hechingen – und dabei selbstredend auch in Stein. Die Anwesenheit zahlreicher Schulklassen wurde dazu genutzt, Aufnahmen vom unterhaltsamen „römischen Schulunterricht“ zu machen, den die Schüler dabei immer erfahren.

Dem Fördervereinsvorsitzenden Gerd Schollian war es überlassen, Fragen zu beantworten über allgemeine Themen, die das Museum und die laufenden Arbeiten im Grabungsbereich und in der Rekonstruktion des Tempelbezirks berühren. Außerdem führte Schollian durch das weitläufige Gelände.

Schollians Erinnerungen

In einer Gemeinschaftsproduktion des SWR-Fernsehens Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden derzeit außerdem Aufnahmen für eine Sendung gemacht, die den Titel „Sommertage auf dem Lande“ trägt. Es gibt acht verschiedene Drehorte in den beiden Bundesländern. Während Christopher Paul als Regisseur an vier Drehorten in Baden-Württemberg verantwortlich zeichnet, ist Elmar Pabst für Rheinland Pfalz und vier weitere Drehorte zuständig.

Bereits vor drei Jahren hatte Gerd Schollian für die Sendung „Weihnachten auf dem Lande“ vor der Kamera gestanden. Damals wurde er über seine Kindheitserlebnisse zum Weihnachtsfest befragt. In der neuen Auflage galt der Fokus den Erinnerungen an seine Kindheits- und Schulzeit in den Sommermonaten. Als Drehort diente das Umfeld des Römische Freilichtmuseums, das mit eingestreuten Impressionen einen passenden und werbewirksamen Rahmen bilden durfte.

Christopher Paul ist für die Römer in Stein übrigens kein Unbekannter. Bereits mehrfach hat er in der Villa rustica gedreht. Die Ausstrahlung der Sendung ist für Anfang Oktober vorgesehen.