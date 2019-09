Gerd Schollian, der Chef des Fördervereins Römisches Freilichmuseum Stein, ist im Juli vom SWR-Fernsehen interviewt worden. Jetzt erfährt man, was daraus geworden ist. Am bevorstehenden Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober, sendet das SWR-Fernsehen um 16.30 Uhr das Feature „Sommertage auf dem Land“.

Als der Pfarrer noch eine Instanz war

Wie war es noch, als Ochsen statt Zugmaschinen um Einsatz waren? Kartoffeln „geroppt“ wurden und der Pfarrer noch die größte Respektsperson im Ort war. Einflussreicher und mächtiger als Polizist, Lehrer und Bürgermeister. Es sind Geschichten aus einer anderen Welt, und zugleich Erinnerungen, die noch gar nicht so lange her sind. Bis in die 1950er-, 60er- und 70er-Jahre war die Welt nämlich noch ein Dorf und fand auch nur dort statt. Denn im Ort fanden die Menschen alles, was sie zum Leben brauchten: den eigenen Gemüsegarten, den Dorfarzt, die Dorfschule und ihre Arbeit. Fast schon vergessenes Alltagsleben.

Die SWR-Autoren Christopher Paul, Elmar Babst und Holger Wienpahl sind durch Dörfer von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gefahren und haben Zeitzeugen besucht. Diese erzählen vom Leben auf dem Lande in den Sommertagen vergangener Zeiten. Sie erzählen vom Zusammenhalt, von Familie, Überschaubarkeit. Aber auch von Strenge, Härte und höchster Disziplin. Herausgekommen ist eine Zeitreise mit hautnahen Schilderungen und anrührenden Erinnerungen an die Sommertage auf dem Lande.

Viele historische Aufnahmen

Viele Schwarz-weiß-Aufnahmen und einzigartiges historisches Archivmaterial dokumentieren die vergangenen Jahrzehnte, und umfangreiche Flugaufnahmen bieten eine ungewöhnliche Perspektive auf die Schönheit der ländlichen Regionen im Südwesten Deutschlands heute.

Zeitzeuge Gerd Schollian wählte als Kulisse seines Beitrages, wie wohl nicht anders zu erwarten, das Römische Freilichtmuseum. In dem rund 90-minütigen Beitrag kommt Gerd Schollian bei 44:12 Minuten, aber auch mit O-Tönen bei 56:56 und 59:20 Minuten zu Wort.

