Rangendingen SVR sorgt sich um Theatergruppe

Rangendingen / Melanie Steitz

Die Rangendinger Vereinsgemeinschaft sprach Termine für 2019 ab. Die SVR-Theatergruppe sucht zudem neue Schauspieler.

Die Rangendinger Vereinsgemeinschaft traf sich am Montagabend im Gasthaus Rössle. Sie besprach die Termine für das kommende Jahr. Überraschungsgast war Bürgermeister Johann Widmaier, der zuvor noch die Kreistagssitzung besucht hatte. Manfred Beiter, Sprecher der Gemeinschaft, brachte seine Freude über Widmaiers Teilnahme an der Zusammenkunft zum Ausdruck.

Circa 140 Termine stehen den Rangendinger Vereinen demnach bevor. Beiter thematisierte mit den anwesenden Vertretern die offensichtlichen, zeitlichen Überschneidungen. Manche konnten verschmerzt werden, andere wiederum beseitigt.

Zwei Termine, die die Börse und den Sängerbund betreffen, werden noch abgeklärt, so Beiter. Der Sprecher der Gemeinschaft wartet zwei Wochen ab, bis er die finale Übersicht des Veranstaltungskalenders per E-Mail an alle Involvierten verschickt. Eine Woche später gerät die Auflistung in den Druck.

Zehn Schauspieler wären nötig

Neben Terminabsprachen wurden auch problematische Begebenheiten thematisiert. So bangt der Sportverein (SV) Rangendingen um seine Theatergruppe – nicht aus materiellen, sondern idealistischen Gründen. „Wir würden es ungern sehen, wenn die Veranstaltung mittelfristig sterben würde“, betonte Manfred Haug, SV-Vorstand für Verwaltung und Sport. Und fügte hinzu: „Für die Bevölkerung, die Leute, wäre es wirklich schade, wenn die Veranstaltung wegfallen würde.“

Fünf bis sechs Leute könnten derzeit noch für ein Stück noch zusammengetrommelt werden, aber zehn Schauspieler seien für eine solide Besetzung eigentlich nötig. Um es kurz zu machen: Gesucht ist auch der Typ „jugendliche Liebhaber“, diese Rolle sei zum Beispiel gerade vakant.

Kooperation für guten Zweck

Ein vereinsübergreifendes Theaterstück für den guten Zweck aufzuziehen, könnten sich die Akteure ebenfalls vorstellen. „Der SV ist da offen“, unterstrich Haug. Auch der Termin sei verhandelbar, betonte der SV-Vorstand. Die Aufführung könnte vom Neujahr bis in den Herbst hinein vorverlegt werden, betonte er. „Uns wäre das ein Anliegen, wenn eine gute Lösung gefunden würde“, bekräftigte Haug abschließend. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und den Vereinen, was die Bereitstellung einer Brandwache bei größeren Festen betrifft, sprach Bürgermeister Widmaier an. Dabei sollten die Rettungswege freigehalten werden. Dann müsse beispielsweise fünf Minuten zum Fest gelaufen werden, Parkplätze gebe es ja genug, so Widmaier. Im Vorfeld kommender Großfestivitäten gibt es daher noch ein klärendes Gespräch, teilte Widmaier mit.

Hexen feiern 15-Jähriges

Die Rangendinger Vereinsgemeinschaft trifft sich erst im neuen Jahr wieder. Dann wird auch der Nachfolger von Beiter gewählt, weil dieses Sprecher-Amt immer wieder rotiert und von einem neuen Vertreter der Gemeinschaft besetzt wird. Auch die Preisabsprachen für die Fasnetsfeste von der Narrenzunft (NZ) Jägi und den Mönchsgrabenhexen erfolgen bei besagtem Treffen am 14. Januar (siehe Infokasten).

Die Mönchsgrabenhexen feiern 2019 auch etwas Besonderes: ihr 15-jähriges Bestehen. Wie Vereinsvorsitzender André Schneider hervor hob, unterstützen bereits elf Vereine die Zunft. Anmeldeschluss ist Anfang November dieses Jahres.

Zunächst ist ein Ball für Freitag, 18. Januar, vorgesehen. Der große Umzug findet am 20. Januar statt. „Wir haben ein großes Aufgebot an diesem Sonntag“, betont der Zunftmeister. Die Umzugsstrecke sei bewährt, die Preise noch nebensächlich, teilte er mit.

Die Narrenzunft Jägi rechnet laut Hansi Schilling bei ihrer Veranstaltung am Samstag, 16. Februar, mit 2300 Hästrägern und 73 Gruppen. Der Nacht­umzug beginnt um 19 Uhr.