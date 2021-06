Zwei Jahre lang liefen beim Sportverein Heiligenzimmern umfangreiche Vorbereitungen zur Durchführung des Fußball-Traditionsturniers. Man wollte im Stunzachtal ein guter Gastgeber sein und hatte ein stimmiges Konzept. Seit letzter Woche ist aber klar: Es wird auch in diesem Jahr kein Eyachpokal-Turnier geben.

Schon vor Wochen hatte die Führungsriege des Vereins aufgrund der Pandemiebestimmungen das vorgesehene Format reduziert. Der Eyach-Pokalsieger sollte ersatzweise im Rahmen einer Sportwoche ermittelt werden. Mit der neuen Verordnung des baden-württembergischen Kultusministeriums vom 6. Juni, die vorerst bis 30. Juni gilt, ist nun auch das Ersatzprogramm vom Tisch. Zwar sind demnach Sportwettbewerbe generell zugelassen, die Hürden für deren Durchführung sind jedoch sehr hoch.

So dürfen pro Turniertag – je nach Pandemielage – nur 250 Zuschauer, im besten Fall 500 Fans auf das Sportgelände gelassen werden. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist genauso zwingend einzuhalten wie der Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung beziehungsweise die Vorlage eines aktuellen Negativ-Schnelltestes. Aber auch dafür hatte der SV Heiligenzimmern einen Plan und hätte mit dem DRK eine Teststation vor Ort parat gehabt.

Ausschlaggebend für die Absage war jedoch der Paragraf 4 in den Bestimmungen des Kultusministeriums, wonach „auf dem Gelände der Sportanlage der Ausschank und der Konsum von alkoholischen Getränken untersagt ist.“ „Nicht nur der Charakter eines Festes ist somit dahin, auch ein wirtschaftlich zufriedenstellendes Ergebnis ist somit unmöglich zu erzielen. Nachdem wir schon unseren Plan mit Festzelt, Abendprogramm usw. von 2020 mit der abgespeckten Form der Sportwoche auf 2021 umgestellt haben, ist das Fest so nicht machbar“, so der Tenor in der Ausschusssitzung, was letztendlich zur Absage geführt hat.

Die Enttäuschung ist groß

Auch die Eyachpokal-Gemeinschaft hat die Entscheidung des SV Heiligenzimmern nachvollziehen können. Sie hofft, dass im Juli 2022 (8. bis 10.Juli ) dann das Turnier in gewohnter Manier austragen kann. Turnusmäßig ist dann der SV Stetten an der Reihe, der bereits seine Zusage zur Durchführung bekannt gab.

Groß ist die Enttäuschung bei den aktiven Spielern. Nach monatelangem Stillstand ist hier der Wunsch verständlich, endlich wieder Fußball spielen zu können. Ausgespielt wird auf jeden Fall die Tombola, bei der wertvolle Geld- und Sachpreise zu gewinnen sind. Lose gibt es noch wenige Wochen bei den Vereinsaktiven.