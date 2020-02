Die Bahn hat bereits davon abgeraten, ab Sonntag mit dem Zug zu fahren. Und das Landratsamt im Zollernalbkreis ruft dazu auf, keine Gelben Säcke rauszulegen. Nun gab das Kultusministerium bekannt: Schüler in Baden-Württemberg müssen am Montag nicht unbedingt in die Schule.